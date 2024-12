Cele mai mari provocări pentru antreprenorii HoReCa din România în 2025

Lipsa de personal și schimbările legislative vor fi cele mai mai provocări în 2025 pentru antreprenorii și managerii din industria HoReCa, conform unui studiu.

37,6 % dintre managerii și antreprenorii din HoReCa sunt de părere că anul viitor principala provocare va fi lipsa personalului, 27,6 % se tem de schimbările legislative și reglementările guvernamentale, iar 22,7 % cred că vor fi afectați de instabilitatea economică, arată studiul Hospitality Culture Institute.

„După ce am rezolvat o criză sanitară, am trecut peste efectele unui război la graniță ce a influențat masiv lanțul de aprovizionare, am integrat, cu greu creșteri de peste 50% la materia prima folosită și am mai dansat cu o inflație în 2024, ne pregătim ca, din 2025 să integrăm și o criză financiar - administrativă. Nesiguranța și impredictibilitatea sunt cele mai rele lucruri care se pot întâmpla mediului antreprenorial, în general, dar, mai ales, celui al ospitalității care integrează atât de multe verticale din economie”, spune Florin Maxim, Fondator Hospitality Culture Institute.