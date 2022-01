Proprietarii Dedeman cumpără o clădire de birouri din centrul Bucureștiului. Tranzacție de 50 milioane Euro

Pavăl Holding, proprietarul retailerului românesc de bricolaj Dedeman, achiziționează proiectul imobiliar Dacia One, dezvoltat de compania ATENOR. Valoarea tranzacției ajunge la aproape 50 de milioane de euro.

Proiectul de birouri de clasă A este situat în centrul Bucureștiului, la intersecția dintre Calea Victoriei și Bulevardul Dacia și are o suprafață închiriabilă de circa 15.000 de metri pătrați, integrând și clădirea cunoscută sub numele Casa Cesianu, care a fost complet renovată.

Clădirea monument istoric a fost construită în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în stil eclectic, și a găzduit Legaţia germană, deschisă la 1 martie 1880, respectiv una din sălile teatrului Constantin Tănase.

Odată cu tranzactia Dacia One, Pavăl Holding ajunge la a treia achiziție de proiecte de birouri, după investițiile precedente: The Bridge în București și The Office în Cluj-Napoca. Portofoliul companiei depășește 150.000 metri pătrați de spații de birouri în proiecte sustenabile, spune Colliers, compania de consultanță imobiliară care a intermediat vânzarea proiectului Dacia One.

Paval Holding este vehiculul de investiții controlat de Dragoș și Adrian Pavăl, fondatorii rețelei de magazine de bricolaj Dedeman.

Anul acesta, grupul belgian ATENOR a vândut și proiectul Hermes Business Campus, din nordul Bucureștiului, către fondul de investiții ungar Adventum Group.

Activitățile ATENOR în România includ și proiectul rezidențial premium UP-site, construit în zona Floreasca din București, care are o suprafață totală de 26.000 de metri pătrați. Dezvoltatorul susține că a vândut 65% din totalul de apartamente încă din stadiul de proiect.