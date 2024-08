Profitul restaurantelor din România, în scădere în 2023, pentru prima oară după pandemie. Date pe orașe (analiză)

Profitul restaurantelor din România a scăzut cu 12% în 2023 față de 2022, potrivit unei analize care mai arată că deși profitul a fost mai mic, numărul angajaților din localuri a crescut cu 1%, atingând un nivel record.

Câteva modificări fiscale din 2023, printre care și modificarea taxei pe băuturile dulci, au avut un impact direct asupra restaurantelor din România, conform Bookingham, platformă de rezervări online la restaurante.

„Ne gândim la trei lucruri care s-au întâmplat în 2023: creșterea TVA-ului la anumite materii prime, creșterea salariului minim și modificarea taxei pe băuturile dulci. Toate aceste modificări au avut un impact între 3-5 % asupra restaurantelor; impact care e vizibil direct în profitabilitate”, a spus Cristian Cristea, consultant HoReCa și manager general Hostalion Business School, conform analizei.

Analiza mai arată că:

Criza financiară din 2009 a afectat și domeniul HoReCa, printr-o scădere de 16% a profitului .

. În 2013, profitul a ajuns din nou pe plus. În 2015 a înregistrat cea mai mare creștere dintotdeauna – de 153% față de anul anterior.

Profitul a evoluat constant până în anul pandemic (2020), când a scăzut brusc cu 40% – o diferență de peste 200 milioane de EUR față de anul 2019.

O analiză realizată în 2021 arăta că profitul net al firmelor din HoReCa aflate pe plus, a scăzut cu 47% în acea perioadă.

Odată cu ridicarea restricțiilor, vânzările din restaurante, baruri și cafenele au crescut semnificativ în 2021, cu 57% față de anul anterior, România înregistrând cea mai semnificativă majorare din Uniunea Europeană. Acum, în 2023, e primul an după pandemie când profitul restaurantelor scade din nou – cu 12% față de 2022, conform analizei.

Platforma de rezervări la restaurant susține că sectorul HoReCa este printre cele care angajează cel mai mult, alături de IT. Totuși, deși salariile au crescut, sectorul ospitalității raportând cea mai mare creștere procentuală a salariilor medii, de 16%, ele rămân în continuare printre cele mai mici din economie.

Pandemia a provocat o scădere semnificativă a numărului de angajați (- 7%). Aceasta s-a redresat în anii următori, cu o creștere de 2% în 2021 și de 15% în 2022.

„Chiar dacă în 2023 creșterea a încetinit (1%), ea continuă să fie relevantă în contextul în care profitul restaurantelor a scăzut”, arată Bookingham.

„În 2023 a fost cea mai mică creștere anuală a numărului de restaurante active”

Puțin peste 27.000 de firme sub codul CAEN 56XX (restaurante, baruri, catering și alte servicii de alimentație) figurau ca fiind active în România, în 2023.

Evoluția din 2022 în 2023 arată cea mai mică creștere anuală a numărului de firme active, înregistrată din 2008 până acum – de 2% (de la 26.611 în 2022, la 27.045 firme active în 2023).

„Dacă după pandemie s-au înregistrat creșteri de peste 11%, chiar 12% de la an la an, 2023 se dovedește a fi un an mai dificil pentru industria HoReCa”, potrivit analizei.

„În opinia mea, creșterea atât de mică a numărului de restaurante active în 2023 are două motive și ambele țin de factorul legislativ: incertitudinea legislativă și lipsa de predictibilitate a unor norme clare de funcționare a industriei ospitalității”, mai spune Cristian Cristea.

Situația financiară a restaurantelor în 2023: Cele mai profitabile orașe din România

Totuși, analiza prezintă și informații despre cele mai profitabile orașe din România în 2023. Astfel, Bucureștiul ocupă primul loc la capitolul profit (aproximativ 225 milioane EUR), cât și după numărul de restaurante active (3.309) și după numărul de angajați (34.427).

Cluj-Napoca se situează pe locul 2, cu un profit de aproape 7 ori mai mic decât capitala, aproape 33,5 milioane EUR.

Litoralul românesc e pe podium, restaurantele din Constanța înregistrând în 2023 profituri de aproape 33,2 milioane EUR. În top 5 se mai află și Iașiul (aprox. 21,4 milioane de EUR) și Timișoara (aprox. 21,2 milioane de EUR).

„Deși Iașiul și Brașovul au avut aproximativ același număr de restaurante active în 2023 (Iași – 400 vs Brașov – 459), diferența de profit a fost de aproape 5 milioane de EUR în favoarea moldovenilor (Iași – aprox. 21,4 milioane de EUR vs. Brașov aprox. 16,7 milioane de EUR)”, arată analiza.

Alte orașe din top mai sunt Voluntari și Florești. Chiar dacă avea puțin peste 47.000 de locuitori în 2021 (conform Wikipedia), Voluntari e pe locul 12 în topul profitului, cu aproape 6,7 milioane de EUR și 133 de firme active în 2023. Astfel, depășește orașe mai mari din România precum Galați (aproape 5 milioane de EUR), Ploiești (aproape 4,2 milioane de EUR) sau Arad (6,2 milioane de EUR).

Aceeași situație apare și în cazul Floreștiului, care cu 116 localuri active, a înregistrat anul trecut un profit de peste 3 milioane EUR. O posibilă explicație pentru aceste sume ar putea fi proximitatea față de marile orașe (București și Cluj-Napoca) și prezența mall-urilor cu zonele de food court.



Vezi AICI infograficul complet.

Analiza are la bază datele firmelor active cu cod CAEN 56XX, care și-au depus bilanțul până la data de 8 iulie 2024. Acest cod CAEN cuprinde restaurantele, barurile, cateringul și alte servicii de alimentație. Analiza nu include date despre hoteluri. Informațiile extrase au fost despre numărul de firme active, profitul și numărul de angajați, din 2008 până în 2023.