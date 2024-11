Listă: Ce produse vor fi la reducere de Black Friday 2024 la eMAG și la ce vânzări se așteaptă marketplace-ul

Magazinul online eMAG se așteaptă la vânzări în valoare totală de peste 800 de milioane de lei în ziua de Black Friday 2024, eveniment pe care îl va organiza anul acesta pe 8 noiembrie în România. eMAG a prezentat, luni, la o conferință de presă și topul produselor care vor fi la reducere de „Vinerea Neagră”.

În prezent, pe marketplace sunt listate în total 25 de milioane de produse, au comunicat reprezentanții eMAG.

Anul acesta, platforma va avea peste 2 milioane de oferte, de Black Friday 2024.

„Vom avea și anul acesta peste 2 milioane de oferte. Ce contează este oferta la cel mai bun preț din an. De ce? Pentru că din studiile noastre am văzut că foarte mulți oameni așteaptă un an de zile pentru a face achiziția unui produs pe care și-l doreau și totuși poate nu erau pregătiți sau poate nu aveau banii necesari să o facă. În Black Friday vrem să răspundem cu cea mai mare gamă la cel mai bun preț din an. De asta am început să numărăm mult mai mult oferte la cel mai bun preț din an și anul acesta vom avea peste 1,5 milioane. Cifra este în creștere”, a spus Irina Pencea, General Manager eMAG România și Senior VP eMAG Bulgaria și Ungaria.

Black Friday 2024: Lista produselor din oferta eMAG

Televizoare - 100.000 (cu 20.000 mai mult față de 2023)

Electrocasnice mici - 500.000 (cu 200.000 mai mult față de 2023)

Produse fashion - 1 milion (cu 500.000 mai mult față de 2023)

Produse cosmetice și de îngrijire personală - 4,5 milioane de produse (+2,5 milioane versus 2023)

Smarthpone-uri și gadget-uri - 300.000 (+50.000 versus 2023)

Laptop-uri și echipamente IT- 100.000 (+20.000 versus 2023)

Produse pentru casă și bricolaj - 700.000 (+200.000 versus 2023).

De asemenea, în oferta de Black Friday vor intra și câteva produse speciale:

Peste 7.000 de vouchere de până la -45% pentru bilete de avion

Până la 72% reducere la peste 40.000 de nopți de cazare în România

88 de autoturisme ( 38 hibride; 33 benzină, 12 electrice, 5 diesel)

Peste 10 KG aur

Peste 100 tone de carne de porc și mezeluri

„În acest an vrem să trecem această bornă, de 800 de milioane de lei, vânzare în ziua de Black Friday 2024. Și ce este și mai important este că vrem să trecem această bornă, respectând promisiunea de livrare pe care până acum am făcut-o clienților noștri și pe care o facem și în acest an, respectiv să livrăm produsele până pe 23 noiembrie”, a mai spus Irina Pencea.

Marketplace-ul va organiza Black Friday 2024 și în Bulgaria și Ungaria, acolo unde platforma este prezentă, dar nu pe 8 noiembrie, ci pe 15 noiembrie.

Tudor Manea, CEO-ul grupului eMAG, a explicat de ce în România campania va avea loc pe 8 noiembrie anul acesta. Motivul este că eMAG își propune să livreze coletele înainte de zilele libere legal: 30 noiembrie, 1 decembrie.

„Ce se întâmplă e că oamenii pleacă din oraș. Noi trimitem curierii cu marfă, după aceea, ei trebuie să se întoarcă cu marfa înapoi și după aceea vine altă marfă de la noi din hub și se blochează rețeaua curierului. Rețeaua curierului nu e creată ca să stocheze marfă în ea. Și dacă ți se întorc 25% dintre colete înapoi și tu după aceea vii cu 100% colete noi peste, ei se blochează. Am pățit asta în trecut. Am pățit asta în trecut, acum suntem la al 14-lea eveniment, am învățat din asta și nu mai vrem să ajungem acolo. Îți ia 3-4 zile să-ți revii după aceea. Asta în cazul în care nu mai apare altă problemă”, a explicat Tudor Manea.

În total, pe marketplace sunt 56.000 de selleri din regiune.

„Un alt lucru despre care nu am mai vorbit de-a lungul timpului și am investit foarte mult în el, noi îl numim generația ecommerce de antreprenori, este vorba despre Fulfilment by eMAG. În primele 6 luni din 2024 sunt cu 50% mai mulți selleri în Fulfilment decât erau anul trecut. Sellerii aceștia au avut un ritm de creștere de 1,8 ori mai mare decât ceilalți selleri români care erau pe platformă, ei fiind foarte mulți ajutați de faptul că în momentul în care duc produsele în depozitul eMAG și intră în programul Fulfilment by eMAG, viteza de livrare este mult mai mare, este dublă în ceea ce se numește next day delivery” - Tudor Manea, CEO Grup eMAG.

La prima ediție de Black Friday, în 2011, eMAG a făcut vânzări de 8 milioane de lei, iar în 2023, a făcut vânzări de 731 milioane de lei.