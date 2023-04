Producătorul român de dresuri Adesgo, cu o istorie de aproape 100 ani, achiziționat de israelieni

Producătorul israelian de îmbrăcăminte Tefron achiziționează Adesgo SA, cel mai mare producător de lenjerie fără cusături din România, cu o istorie de aproape 100 de ani.

Tranzacția a fost semnată în luna martie și urmează să fie finalizată la jumătate anului 2023, a anunțat, luni, într-un comunicat către StartupCafe.ro, firma de avocatură Mușat și Asociații, care a consiliat Adesgo.

Cu o istorie de aproape 100 de ani, brandul românesc Adesgo a luat naștere în 1926. Compania producătoare de ciorapi și lenjerie a fost achiziționată în 1998 de firma belgiană NV Bonneterie Bosteels de Smeth SA.

Ulterior, în iunie 2002, compania Loar, parte a grupului israelian Argaman Industries LTD, a preluat pachetul majoritar de acțiuni Adesgo, potrivit Wikipedia.

Potrivit Profit.ro, dezvoltatorul imobiliar Forte Partners, controlat de frații libanezi Johny și Jihad Jabra, a cumpărat, în 2021, terenul fabricii Adesgo, din zona Tineretului.

„Au trecut aproape 100 de ani de la înființarea companiei-mamă Rotex și sunt mândru că dedicarea oamenilor a dus la creșterea companiei de-a lungul timpului. Din mai multe motive, acum a venit momentul să mergem mai departe, dar sunt mulțumit că acordul nostru cu Tefron asigură continuitatea lucrătorilor loiali ai Adesgo și Rotex, precum și a unora dintre principalii noștri clienți foarte loiali. Adesgo va fi în continuare activă pe piața locală din România cu marca Diamond, aflată în creștere, în ceea ce privește vânzarea de ciorapi și dresuri către clienții de top, precum și către distribuitori. Din punct de vedere juridic și comercial, am parcurs un drum lung din momentul în care, în urmă cu câțiva ani, Adesgo a luat decizia de a-și vinde fabrica și de a transfera o parte din activitatea sa. Aș dori să mulțumesc echipei Mușat pentru că a fost mereu acolo ori de câte ori a fost necesar și a asigurat consiliere juridică de un înalt nivel de profesionalism și orientare antreprenorială. Datorită eforturilor lor neobosite, atenției la detalii și competențelor juridice impecabile, întregul proces a decurs fără probleme și cu maximă eficiență. Apreciez angajamentul lor de a mă ține informat la fiecare pas, în timp ce îndrumarea și profesionalismul lor au fost de neprețuit pe parcursul întregii tranzacții”, a declarat Raanan Sobel, Administrator Unic al Adesgo.

Adesgo SA, care produce lenjerie sub brandul Diamond by Adesgo, cu 107 angajați în 2021, a făcut afaceri de aproape 39,2 milioane lei în același an și a înregistrat o pierdere de 8,7 milioane lei, potrivit ultimelor date de la Ministerul Finanțelor.

Compania are o capacitate de producție de peste un milion de perechi de dresuri pe lună și are o gamă de peste 600.000 de articole de lenjerie.

De cealaltă parte, Tefron, companie israeliană înființată în 1977, dezvoltă și produce articole vestimentare fără cusături și a intrat recent pe piața românească.