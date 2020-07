[P] Platforma server care ajută afacerile să se dezvolte eficient

Pentru multă vreme soluția aleasa de business-urile mici și mijlocii în ceea ce privește digitalizarea au fost PC-urile desktop performante, care însă nu oferă o optimizare specifică cerințelor unui departament IT eficient. Sistemele PC cu un cost peste medie, unele dintre ele chiar dezvoltate pentru gaming, au fost un substitut pentru cei care căutau performanța necesară unui workflow constant și susținut.

Nu numai că astfel de sisteme PC genereaza un cost intern neperformant, ele nici nu prezintă specificațiile necesare unui server de cloud, care se dovedeste in orice context mult mai potrivit pe termen mediu și lung. În ceea ce privește tipul de procesoare care pot echipa un astfel de sistem, soluțiile AMD EPYC de generație întâi și a doua reprezintă o alegere mai mult decât echilibrată, din punct de vedere al raportului performanta/preț.

Procesoarele AMD EPYC reprezintă cu siguranta cea mai importantă componentă în digitalizarea unui spațiu de lucru, care pune în funcțiune tot ansamblul informatic, fără a avea nevoie de o placă video performantă sau de o infrastructură complexă. Pentru sarcini obișnuite, de zi cu zi, cum ar fi hosting-ul unui website, reglarea politicilor de securitate in interiorul unei organizatii sau crearea unui cloud de fișiere complet personalizat pentru grupurile de utilizatori, care să poată fi accesate de la distanță, un sistem server se va dovedi a fi mai eficient decât un sistem convențional PC.

Nu există „prea în siguranță”

Pentru un sistem de securitate bine pus la punct ai nevoie de un echipament de rețea fiabil, performant, care poate face față la o utilizare intensivă 24/7. Un ansamblu server echipat cu procesor AMD EPYC din seriile 7001 sau 7002 impreuna cu sistemul de operare Microsoft Server asigura un nivel ridicat de securitate necesar oricarei organizatii care lucreaza cu date comerciale sensibile, care sunt aliniate GDPR sau pur si simplu vor sa-si protejeze operatiunile.

GDPR-ul, o necesitate

Normele GDPR pentru protecția datelor personale au intrat în vigoare acum doi ani, iar de atunci toate business-urile de orice dimensiune au trebuit să treaca printr-un proces de conformitate pentru a evita eventuale provocari de natura legala.

Pentru a putea fi sigur că datele clienților sunt în siguranță, managerii IT pot opta pentru stocarea si administrarea inregistrarilor in interiorul unei infrastructuri on-premise, eliminand astfel eventualele provocari generate de un serviciu externalizat. Odata cu aceasta schimbare, procentul de costuri catre terti si potentialul de scalabilitate al departamentului IT vor cunoaste imbunatatiri semnificative.

Pentru a obține performanțe optimizate in aplicațiile de server, un procesor care asigură flexibilitate și securitate printr-un echilibru mai bun de resurse este esențial. AMD oferă inovația necesară pentru serverele cloud si on-premise prin intermediul procesoarelor EPYC - un sistem pe cip (SoC), dezvoltat de la zero si creat pentru a sprijini eficient nevoile existente și viitoare ale oricarui tip de afacere.

Cu serverele dezvoltate pe platforme EPYC, mediile cloud pot fi mult mai performante și utile, centrele de date virtualizate pot crește și mai mult raporturile de consolidare, permițând în același timp instalarea de mașini virtuale mai performante, iar infrastructurile Big Data și analitice pot colecta mai rapid si eficient volume mari de date.

Securizarea datelor și a instanțelor software nu au cunoscut niciodată o provocare mai importantă. Pe măsură ce atacurile cibernetice cresc, companiile de toate dimensiunile se străduiesc să protejeze informatiile sensibile, atât cele interne cât și cele ale clienților.

Securitatea datelor, mai importantă ca niciodată

O strategie de securitate solidă nu se termină la un firewall. Companiile de toate dimensiunile se confruntă cu riscuri de hacking care duc la furt de date, ransomware și alte forme de exploatare.

Serverele bazate pe procesoare AMD EPYC ajută la protejarea infrastructurii IT împotriva amenințărilor externe și interne, punând umărul la păstrarea în siguranță a sistemului de operare și a datelor stocate. De asemenea, astfel de soluții de securitate sunt specifice serverelor, oferind un plus de siguranță IMM-urilor care aleg să folosească un astfel de sistem.

În ceea ce privește administrarea unui IMM în 2020, mai ales având în vedere contextul de business deloc favorabil care se preconizează că va dura până cel puțin la finalul anului, achiziționarea unui server a devenit, poate, mai necesară ca niciodată. Telemunca va deveni o opțiune din ce în ce mai accesată de marile companii și nu numai, iar faptul că angajații pot lucra de acasă înseamnă că este nevoie și de o infrastructură pe măsura cerințelor.

Diferența dintre cloud și server local (on-premise)

Decizia de a opta pentru o platformă proprie, în detrimentul uneia cloud, poate avea un impact semnificativ asupra costurilor totale pe care trebuie să le suporte compania. Deși in anumite situatii externalizarea unor servicii poate eficientiza mecanismele operationale, includerea unui server local poate aduce o serie de beneficii imediate si pe termen lung prin eficientizarea de costuri si o scalabilitate ridicata.

AMD EPYC poate ajuta afacerile de orice dimensiune in gestionarea eficienta a resurselor, prin optimizarea de servicii, cresterea nivelului de securitate a datelor cu ajutorul celei mai bune performante disponibile in momentul de fata (dublu fata de cel al concurentei) si eficienta energetica ridicata - un echilibru stabil al resurselor ce are ca tinta si reducerea costurilor totale de operare.

Detalii despre serverele AMD Epyc poți găsi aici.