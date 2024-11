Patronul clubului Loft a vrut să cumpere cartofi de la producători români, dar a fost imposibil. „Toți am avut inițiative, legate de un acces de patriotism”

Patronii din HoReCa se confruntă în ultimul timp cu faptul că „apar multe produse locale, dar, sub această umbrelă sunt de fapt foarte puține produse cu origine” românească, a spus, miercuri, Ion Biriș (foto), fondator al clubului Loft și vicepreședinte al Organizaţiei Patronale a Hotelurilor şi Restaurantelor din România (HORA).

Este vorba despre o platformă online ce va fi lansată la începutul anului 2025 și în care producătorii români se vor putea înrola în mod gratuit.

Vicepreședintele HORA a vorbit, în acest context, despre problemele pe care le întâmpină, în opinia sa, patronii de restaurante și producătorii români din domeniul agroalimentar. Biriș a spus că cea mai mare problemă a restaurantelor este „lipsa informării și a informației despre producătorii locali”.

„Reprezint un grup care se ocupă cu restaurantele de foarte mult timp. Prima locație deschisă acum aproape 30 de ani. Am participat cumva la toate fazele pe care business-ul nostru le-a parcurs. Cu toții plecăm de la premisa că ne dorim foarte tare ca, mai ales pentru produsele agroalimentare, să putem să lucrăm cu furnizori români. Din păcate, în această istorie pe care o am eu de 30 de ani, a fost una dintre provocările noastre cele mai mari și probabil cel mai mare insucces pe care noi l-am avut de-a lungul timpului. Marea noastră problemă este într-adevăr lipsa informării și lipsa informației despre acești producători locali ”, a afirmat antreprenorul HoReCa.

Fondatorul Loft e de părere că o problemă a producătorilor români „nu este neapărat producția”, ci constanța.

„De-a lungul timpului, noi toți am avut diverse inițiative, legate de fashion, de un acces de patriotism. Toți am vrut, la un moment dat, să lucrăm cu producători locali. Din păcate, majoritatea, și aici mă refer mai ales la companiile care încep să aibă o anumită dimensiune, în practica de zi cu zi am realizat că nu putem să facem asta. Suntem o țară producătoare de cartofi sau cel puțin așa avem impresia. Ne este imposibil să găsim acești cartofi pe piață. Marea problemă a producătorilor locali nu este neapărat producția, că toți produc. Marea problemă pe care noi am văzut-o este constanța”, a spus el.