Oficial: SUA anunță admiterea românilor în Programul Visa Waiver, de călătorii fără viză

Vineri, 10 ianuarie 2025, oficialii guvernamentali americani au anunțat, printr-un comunicat transmis StartupCafe.ro, admiterea României în Programul Visa Waiver (VWP), care permite cetățenilor români să călătorească mai ușor în SUA.

VWP permite cetățenilor și rezidenților din România să călătorească în Statele Unite, în scop turistic sau de afaceri (viză B1/B2) pentru șederi de până la 90 de zile, fără a obține în prealabil o viză americană.

Biroul pentru Vamă și Protecția Frontierelor al SUA (CBP) estimează că aplicația online și aplicația mobilă ESTA (Electronic System for Travel Authorization) vor fi actualizate în jurul datei de 31 martie 2025, permițând majorității cetățenilor și rezidenților români să solicite călătorii în Statele Unite în cadrul VWP, în scopuri turistice sau de afaceri, pentru o perioadă de până la 90 de zile, fără a obține în prealabil o viză SUA.

Aceste autorizații sunt, în general, valabile timp de doi ani.

Călătorii cu vize B-1/B-2 valabile pot continua să folosească aceste vize pentru a călători în Statele Unite, iar vizele B-1/B-2 vor rămâne o opțiune pentru cetățenii români.

Aplicațiile ESTA pot fi completate la adresa esta.cbp.dhs.gov sau prin descărcarea aplicației ESTA Mobile din iOS App Store sau Google Play Store.

Pe de altă parte, cetățenii americani beneficiază deja de călătorii fără viză în România și sunt eligibili să rămână pe teritoriul românesc pentru o perioadă de până la 90 de zile, în scopuri turistice sau de afaceri, cu condiția deținerii unui pașaport valabil cel puțin trei luni de la data sosirii.

Anunțul accederii României în Programul Visa Waiver a fost făcut de secretarul pentru Securitate Internă al SUA Alejandro N. Mayorkas, în consultare cu Secretarul de Stat Antony J. Blinken.

„Colaborarea și schimbul de informații care stau la baza VWP vor consolida semnificativ interesele de securitate ale Statelor Unite, încurajând totodată călătoriile și comerțul legal între cele două națiuni” - a precizat Ambasada SUA, în comunicat.

VWP reflectă punctul culminant al unor parteneriate de securitate cuprinzătoare între Statele Unite și țările eligibile pentru accedere, care îndeplinesc cerințe stricte privind combaterea terorismului, aplicarea legii, imigrația, siguranța documentelor și gestionarea frontierelor. Printre aceste cerințe se numără o rată de refuz a vizelor temporare mai mică de 3 % în anul fiscal precedent, emiterea unor documente de călătorie sigure, acordarea de privilegii reciproce de călătorie cetățenilor și rezidenților americani, indiferent de originea națională, religie, etnie sau sex, și colaborarea strânsă cu autoritățile americane în domeniul aplicării legii și combaterii terorismului.

România este cel de-al 43-lea membru al VWP.

Întrebări și răspunsuri privind Programul Visa Waiver

Ambasada SUA la București a publicat un set de întrebări și răspunsuri privind Programul Visa Waiver:

Î: Ce este Programul Visa Waiver?

R: VWP este un program de cooperare în materie de securitate între Statele Unite și țările partenere VWP care permite, de asemenea, cetățenilor și rezidenților țărilor respective să călătorească în Statele Unite, în scop turistic sau de afaceri (viză B1/B2) pentru șederi de până la 90 de zile, fără a obține în prealabil o viză americană.

Î: La ce vize se renunță?

R: Persoanele eligibile nu mai au nevoie de viză de turism / viză de afaceri și turism (B-1/B-2) pentru șederi de până la 90 de zile. Programul este reciproc; țările participante la program trebuie să ofere aceleași facilități de călătorie fără viză pentru cetățenii și rezidenții Statelor Unite. Cetățenii și rezidenții români care călătoresc în Statele Unite trebuie să solicite online autorizația de călătorie în Statele Unite, prin Sistemul Electronic de Autorizare a Călătoriei (ESTA).

Î: Ce este ESTA?

R: Serviciul vamal și de protecție a frontierelor al SUA (CBP, o componentă a Departamentului pentru Securitate Internă – DHS) a creat ESTA ca o platformă online și aplicație mobilă, fiind un mecanism de verificare pentru accesul direct al călătorilor VWP. Informațiile biografice colectate prin intermediul aplicațiilor ESTA sunt verificate în bazele de date corespunzătoare de aplicare a legii, iar ESTA determină eligibilitatea pentru călătorii în cadrul VWP. Autorizația ESTA este o aprobare pentru călătoria în Statele Unite și nu reprezintă o garanție a accesului. Accesul pe teritoriul statului este stabilit de ofițerii CBP la sosirea într-un punct vamal al SUA.

Î: Cât costă ESTA?

R: Taxa pentru ESTA este de 21 de dolari americani.

Î: Cât timp este valabilă o autorizație ESTA?

R: Aprobarea ESTA pentru călătoriile VWP este valabilă timp de doi ani și permite vizite multiple în Statele Unite, pentru șederi de până la 90 de zile pentru fiecare vizită. O nouă autorizație ESTA este necesară în cazul în care:

călătorului i se eliberează un nou pașaport;

călătorului i se schimbă numele; călătorul își schimbă sexul;

sau cetățenia călătorului se schimbă.

Taxa aferentă va fi percepută pentru fiecare nouă cerere depusă.

Î: Când vor putea românii să călătorească prin intermediul ESTA, în loc de solicitarea pentru o viză B1/B2?

R: DHS actualizează aplicația ESTA și preconizează că va permite cetățenilor și rezidenților României să solicite să călătorească în Statele Unite utilizând ESTA, cel târziu la 31 martie 2025.

Vom face un anunț public când vor începe călătoriile ESTA.

VWP va permite numai cetățenilor și rezidenților români să călătorească în Statele Unite pentru o perioadă de până la 90 de zile fără viză. Orice alți rezidenți și / sau călători români care tranzitează România vor fi eligibili pentru călătorii în cadrul VWP numai dacă dețin un pașaport valabil emis de unul dintre celelalte 42 de state membre VWP.

La fel ca toți ceilalți membri VWP, călătorii români VWP vor fi supuși unei verificări amănunțite ca parte a oricărei călătorii către Statele Unite.

Î: Cu cât timp înainte de călătorie trebuie solicitată autorizația ESTA? Se poate face la aeroport?

R: Cererile ESTA pot fi depuse oricând înainte de călătorie. Cu toate acestea, Departamentul pentru Securitate Internă recomandă călătorilor să depună cererile de autorizație de călătorie cu cel puțin 72 de ore înainte de călătorie. Călătorii VWP nu sunt obligați să aibă planuri specifice de călătorie în Statele Unite, înainte de a depune o cerere ESTA. Pentru mai multe informații, vizitați www.cbp.gov.

Î: Toată lumea obține ESTA?

R: Majoritatea călătorilor care vin în Statele Unite în scop turistic sau în scop de afaceri și turistic, pentru șederi de până la 90 de zile, vor fi eligibili pentru ESTA. Dacă, din anumite motive, cererea ESTA este respinsă, solicitanții pot solicita, în continuare, o viză. Cetățenii și rezidenții țărilor din cadrul VWP pot utiliza programul dacă:

Au fost autorizați să călătorească în temeiul ESTA;

Scopul șederii lor în Statele Unite este turismul sau anumite scopuri legate de afaceri și turism, care sunt permise în baza unei vize B-1 sau B-2, iar durata șederii lor este de până la 90 de zile;

Prezintă un pașaport electronic valabil (adică pașapoarte cu un cip integrat care conține informațiile din pagina cu date personale a pașaportului electronic);

Au respectat condițiile admiterii anterioare în Statele Unite și nu au fost declarate neeligibile pentru o viză americană; și

Dacă sosesc pe cale aeriană sau maritimă, aceștia sosesc la bordul unui transportator autorizat și au bilete de transport ulterior către orice destinație străină. Pentru mai multe informații privind dovada transportului de întoarcere, în cadrul VWP, vă rugăm să vizitați www.cbp.gov.

Î: Am o viză americană B1/B2 valabilă. Trebuie să obțin și ESTA pentru a călători în SUA cu VWP?

R: Nu. Călătorii care dețin o viză de călătorie (B1/B2) valabilă în SUA pot continua să utilizeze viza respectivă până la data expirării acesteia.

Î: Am un interviu pentru viza de călătorie programat pentru sfârșitul acestui an. Pot să îl anulez și să primesc rambursarea taxei de solicitare, apoi să călătoresc cu ESTA în schimb?

R: Nu. Taxele de solicitare a vizei nu vor fi rambursate. Dacă un solicitant are programat un interviu pentru viză, îi recomandăm insistent să se prezinte la acesta. O viză de călătorie oferă flexibilități pe care VWP nu le oferă, inclusiv posibilitatea de a fi admis pentru o ședere mai lungă de 90 de zile și posibilitatea de a solicita schimbarea sau prelungirea statutului în timpul șederii în Statele Unite.

Î: Vreau să plec într-o călătorie de șase luni în SUA și să străbat statul de la o coastă la cealaltă. Pot să fac asta prin intermediul ESTA?

R: VWP permite călătoria fără viză, în scopuri turistice sau de afaceri, în Statele Unite, pentru o perioadă de până la 90 de zile.