Numărul românilor care vor participa la festivalurile de muzică din 2023 s-a dublat (studiu)

Numărul românilor care intenționează să participe la festivalurile de muzică din 2023 s-a dublat, potrivit unei studiu care mai arată ce buget vor aloca pentru aceste evenimente.

Românii sunt mari consumatori de festivaluri, le cunosc și participă, conform unui studiu realizat de iSense Solutions.

Participanții la festivaluri pot alege din mai multe tipuri de bilete, în funcție de preferințe sau de program (artiștii care vor veni la aceste evenimente). Astfel, 43% dintre români declară că vor cumpăra bilet de o zi, 38% abonament și 13% declară că vor merge pe bază de invitație.

În ceea ce privește bugetul pe care îl vor aloca pentru fiecare festival în 2023, excluzând costul biletului, transportul și cazarea, românii spun că vor cheltui în medie 542 de lei, menționând o sumă maximă de 816 lei și o sumă minimă de 391 lei, în funcție de festival, bani pe care îi vor folosi pentru mâncare și băutură sau alte activități în cadrul festivalului.

Întrebați care sunt festivalurile din România pe care le cunosc, aceștia au menționat: UNTOLD (97%), Neversea (90%), Electric Castle (83%), SAGA Festival (52%), Summer Well (52%), Sunwaves (23%), Nostalgia Retro-Disco-Future (22%), Beach, Please! (12%), Open Air Blue Air Blues Festival (12%), Massif (10%).

Și anul acesta, participanții la festivaluri se așteaptă la momente și experiențe memorabile pe durata evenimentelor.

„După 2 ani de pandemie și stat în casă, generația mea, mai mult ca oricând, are nevoie de divertisment de calitate, are nevoie de experiențe inedite, iar line-up-ul de festival de anul acesta este unul foarte solid, care vine în întampinarea acestei nevoi, foarte clar vizibilă în piață. În ceea ce ne privește pe noi, am extins foarte mult festivalul de la prima ediție pe care am avut-o anul trecut, avem o investiție de 4 milioane de euro și aducem artiști care nu au mai fost niciodată în România, cum ar fi: CENTRAL CEE, 6IX9INE, NLE CHOPPA, DABABY și mulți alții, pe care îi vom anunța în curând. Estimăm un trafic de circa 160 de mii de persoane la ediția aceasta a festivalului, care va avea loc timp de 4 zile, între 27-30 aprilie și credem că le vom oferi cea mai bună experiență posibilă. Lucrăm de zor pe ultima sută de metri pentru a face festivalul nu doar cel mai sigur festival, dar și cel mai fun și plin de activități cool pe placul tinerilor”, a declarat Andrei Șelaru, CoFounder & Head of Marketing Beach, Please!.