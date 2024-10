Lanțul românesc 5 to go a depășit 600 de cafenele deschise

Lanțul românesc de cafenele 5 to go, fondat de Radu Savopol și Lucian Bădilă, a depășit borna de 600 de locații deschise.

5 to go susține că a urcat pe locul 7 în topul european al lanțurilor de cafenele, conform unui clasament publicat de Food Service, Europe & Middle East pentru anul 2023. În 2021, brandul românesc a ocupat poziția a 10-a, iar în 2022 s-a situat pe locul 9, conform unui comunicat transmis, marți, StartupCafe.ro.

Reamintim că recent 5 to go a intrat pe piața din Republica Moldova, unde a deschis prima cafenea, la Chișinău. În următorii trei ani, vrea să deschidă acolo minimum 50 de locații, noi deschideri fiind planificate pentru începutul anului 2025.

„Cele două poziții câștigate în topul realizat de Food Service, Europe & Middle East reprezintă un rezultat pe care am mizat încă de anul trecut, chiar dacă industria cafelei este extrem de competitivă la nivel internațional și concurăm cu nume mari în acest clasament. Ne-am inspirat din modelul de business al marilor companii, adăugând întotdeauna o notă personală specifică brandului, am avut curajul de a testa piața, de a face lucrurile diferit, rețetă care ne-a ajutat să creăm o comunitate extraordinară, să ne îmbunătățim rezultatele de la an la an, să câștigăm notorietate și să devenim la rândul nostru un model de business pentru alții. Așteptăm rezultate foarte bune și în Republica Moldova, chiar dacă intrarea pe o nouă piață este întotdeauna marcată de provocări, cu siguranță următoarea perioadă va fi una a eficientizării proceselor operaționale, care se petrece firesc, în timp”, a declarat Radu Savopol, co-fondator 5 to go.

„Primele trei locații din Republica Moldova vor funcționa sub operarea directă a master francizatului, în vreme ce următoarele vor fi deschise în sistem de franciză, urmând un model de business similar celui din România. În viitor luăm în calcul să abordăm și piața de retail din Moldova”, completează Lucian Bădilă, co-fondator 5 to go.