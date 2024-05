S-a lansat o nouă platformă românească de vânzare-cumpărare de mașini SH

Plus Autotrade, un distribuitor local de mașini premium și de lux, lansează Plus Auto Marketplace, o platformă de anunțuri în urma unei investiții interne de 400.000 EUR, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

Platforma Plus Auto Marketplace este destinată celor care vor să vândă sau să cumpere un autovehicul, atât profesioniști (dealeri auto și societăți de leasing), cât și persoane private.

Conform unui studiu realizat de carVertical, piaţa de maşini second-hand din România este una dintre cele mai puţin transparente din Europa. România ocupă locul 21 din cele 25 de ţări incluse în studiu, regăsindu-se pe lista celor mai puţin transparente pieţe de maşini rulate din Europa.

De aceea, platforma susține că este o alternativă credibilă și preferabilă pentru încheierea unei vânzări exclusiv online, în condiții de siguranță deplină.

Mașinile din Plus Auto Marketplace trebuie să aibă un istoric verificabil. Acest lucru va fi posibil rapid și eficient, datorită integrărilor cu furnizori de soluții de date.

În pluslatforma are înglobată tehnologie cu inteligență artificială pentru facilitarea unor procese precum adăugarea și moderarea unui anunț, evaluarea prețului de vânzare etc.

Alte criterii care trebuie îndeplinite pentru a putea lista un anunț de vânzare pe platformă sunt: vechimea autovehiculului să fie de maximum 10 ani, numărul kilometrilor parcurși să nu depășească 180.000, iar mașina să nu fie avariată în momentul publicării anunțului.

„Având în vedere experiența acumulată în cadrul Plus Autotrade, unul dintre cei mai mari distribuitori de autovehicule young-used premium din România, ne-am propus să digitalizăm și să eficientizăm procesul de vânzare a autovehiculelor noi și rulate. Prin intermediul Plus Auto Marketplace, ne dorim să oferim o alternativă accesibilă oricui are nevoie de o mașină și, în același timp, să asigurăm o transparență ridicată în ceea ce privește istoricul și proveniența autovehiculelor listate în platformă”, spune Răzvan Moldovan, General Manager Plus Autotrade.