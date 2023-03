Joburi în IT 2023: O companie din Cluj angajează 100 de specialiști

O companie IT din Cluj, care se ocupă cu dezvoltarea de aplicații web și mobile, deschide 100 de poziții noi în 2023.

Compania românească RebelDot, care susține că a avut o creștere medie anuală de 80% în ultimii patru ani, își propune să ajungă anul acesta la 280 de angajați, de la 180, în prezent, în sediile din Cluj-Napoca, Oradea și Copenhaga, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

În plus, compania mai spune că a obținut certificarea Best Places to Work, un program internațional de certificare HR, fiind astfel recunoscută ca unul dintre cei mai buni angajatori din România.

Anul trecut RebelDot a deschis al treilea birou în țară și sediul principal al companiei, la Cluj-Napoca.