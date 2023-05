Fostul CEO al Twitter, Jack Dorsey, critică modul în care Elon Musk conduce compania: „Totul a mers prost”

Fostul CEO și fondator al Twitter, Jack Dorsey, care, alături de ceilalți acționari, i-a vândut lui Elon Musk rețeaua socială la o valoare de 44 de miliarde de dolari, îl critică acum pe noul proprietar pentru modul în care acesta conduce platforma.

Într-o serie de postări pe reţelele sociale, Dorsey a scris că „totul a luat-o razna” şi că Musk „ar fi trebuit să renunţe” la achiziţia Twitter de anul trecut, relatează CNBC, citat de News.ro.

Utilizatorii Bluesky, o nouă platformă de socializare care este prezentată ca o potenţială alternativă la Twitter, au provocat discuţia.

Aceştia l-au întrebat pe Dorsey dacă crede că Musk este liderul potrivit pentru Twitter, la care Dorsey a răspuns: ”Nu”.

„Nu. Nici nu cred că a acţionat corect după ce şi-a dat seama că momentul este prost. Nici nu cred că consiliul de administraţie ar fi trebuit să forţeze vânzarea. Totul a luat-o razna”, a scris Dorsey.

El a adăugat că se bucură că se construiesc noi platforme de social media precum Bluesky.

Dorsey a susţinut Bluesky din 2019, când încă era CEO al Twitter.

Înainte, Jack Dorsey îl numea pe Elon Musk „singura soluţie” pentru preluarea Twitter. Într-un tweet din aprilie 2022, Dorsey afirma că avea încredere „în misiunea lui Musk de a extinde lumina conştiinţei” prin intermediul platformei.

Dar, un an mai târziu, părerea fondatorul Twitter pare să se fi schimbat. Dorsey, care este încă acţionar în Twitter, a susţinut acordul de preluare, la acea vreme. Acum, însă, el a scris că lucrurile ar fi trebuit să meargă altfel.

În 2022, preluarea Twitter nu a fost lipsită de peripeții. La un moment dat, Elon Musk a anunțat că a renunțat la achiziție, dar avea semnase o clauză prin care ar fi trebuit să plătească o despăgubire de 1 miliard de dolari pentru ruperea acordului.

„Cred că ar fi trebuit să plece şi să plătească 1 miliard de dolari”, a afirmat acum Jack Dorsey.

Elon Musk, care este şi CEO-ul Tesla şi al SpaceX, a achiziţionat Twitter, în 2022, la o valoare totală de 44 de miliarde de dolari a companiei. Atunci, Jack Dorsey și-a păstrat aproximativ 2,4% din acțiunile Twitter, reprezentând sub 1 miliard de dolari, conform CNN. În martie 2023, însă, Elon Musk le-ar fi transmis angajaților că, de fapt, Twitter valorează aproximativ 20 de miliarde de dolari, potrivit unor surse citate de The Information. Ulterior, Musk a închis compania Twitter Inc. și a trecut rețeaua socială Twitter pe o altă firmă a sa, X Corp.

Potrivit publicației americane Forbes, Jack Dorsey avea o avere estimată la 12,1 miliarde de dolari în anul 2021, iar în 2022 i-a scăzut la 6,1 miliarde de dolari, pentru ca în anul 2023, după vânzarea Twitter, averea lui să scadă la 4,6 miliarde de dolari.

Imediat după ce a preluat Twitter, în 2022, noul proprietar a început o campanie de restructurare a companiei, cu reduceri masive de personal. O serie de companii, agenții de publicitate, vedete și politicieni care erau activi pe Twitter l-au criticat pe Musk. Unii şi-au anunţat public decizia de a părăsi sau de a reduce utilizarea platformei, inclusiv Elton John, Jim Carrey şi MTA, agenţia de transport public din New York.