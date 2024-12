Investitorii la Bursa de Valori București (BVB), mai precauți în 2024 față de 2023: În ce și-au plasat banii

Investitorii la Bursa de Valori București (BVB) au devenit mai precauți în 2024 și preferă acțiunile stabile în contextul volatilității pieței, potrivit unui studiu care mai arată în ce și-au plasat aceștia banii și care sunt motivele pentru care nu ar investi într-o companie.

65% dintre respondenți spun că dețin acțiuni listate doar la BVB, iar 35% dețin acțiuni ale unor companii cotate atât la BVB, cât și pe alte burse. În acest caz, se observă un trend ascendent al investitorilor care se axează exclusiv pe bursa locală comparativ cu edițiile anterioare ale studiului, când ponderea acestora a fost de 39% în 2022 și 55% în 2023, potrivit raportului Market Puls, realizat în colaborare cu BT Capital Parners.

Investitorii care dețin acțiuni cotate la BVB au portofolii diversificate, adaptate contextului economic volatil. Depozitele bancare au înregistrat un avans de la 42% în 2023 la 59% în acest an, aceeași evoluție având și titlurile de stat, cu 44% dintre investitori accesând aceste instrumente, față de 34% în 2023. Investițiile în imobiliare (36%) și cele în metale prețioase (8%) au rămas la un nivel constant în acest interval, în timp ce numai 18% dintre investitori dețineau obligațiuni (vs. 29% în 2023) și 12% criptomonede (vs. 20% în 2023).

„Studiul Market Pulse 2024 evidențiază o schimbare semnificativă în strategiile investitorilor de retail, marcată de o orientare către active cu risc scăzut, precum depozitele bancare și titlurile de stat. Această preferință a fost susținută nu doar de dorința de a limita expunerea la riscuri, ci și de evoluția inflației din România care a oferit investitorilor un context economic mai predictibil. Experiențele din anii 2020 și 2021, când numeroase companii antreprenoriale au debutat pe piața de capital fără a fi pe deplin pregătite pentru acest pas, rezultatele lor ulterioare demonstrând acest lucru, au determinat investitorii să adopte o abordare mai analitică. Rezultatele studiului arată că aceștia sunt acum mult mai atenți la fundamentele companiilor și la dinamica sectoarelor în care acestea activează, atât pe plan local, cât și global. În acest context, se conturează un tipar: preferința pentru companiile listate pe Piața Principală a BVB, active în sectoare solide precum financiar-bancar și energie/utilități. Aceste companii sunt apreciate pentru stabilitatea financiară și operațională, precum și pentru capacitatea de a oferi dividende ridicate, devenind pilonii strategiei de investiții pentru investitorii de pe piața de capital din România”, a declarat Zuzanna Kurek, CEO al Cornerstone Communications.

Respondenții studiului au afirmat că portofoliul lor cuprinde, în medie, 7 companii listate, în comparație cu o medie de 10 companii listate în 2023. 71% dintre participanți dețin doar acțiuni ale companiilor listate pe Piața Principală, o modificare semnificativă față de ediția anterioară, când ponderea era de 15%. În același timp, sub 1% dintre investitori dețineau doar acțiuni ale companiilor listate pe Piața AeRO, față de 7% în 2023, în timp ce 28% dețineau acțiuni cotate atât pe Piața Principală a BVB, cât și pe Piața AeRO, comparativ cu 78% conform ediției precedente. Acest trend este vizibil și în ceea ce privește distribuția valorii portofoliului pe cele două piețe, ponderea dintre Piața Principală și Piața AeRO fiind în 2024 de 76%-24%, față de 63%-37% în 2023.

„Studiul din acest an evidențiază o tendință legată de diversificarea bazei de investitori pe piața de capital. Creșterea ponderii participanților cu portofolii sub 10 mii de lei arată că piața devine tot mai accesibilă pentru investitorii la început de drum. Aceștia se concentrează, în principal, pe companiile listate pe piețele locale, unde percep riscuri mai mici și beneficiază de o accesibilitate crescută. Acest fenomen contribuie la o structură mai variată a pieței și reduce dependența de investitorii tradiționali cu portofolii semnificative. În același timp, comportamentul investițional reflectă o schimbare importantă: portofoliile devin mai concentrate, iar durata medie de păstrare a acțiunilor este în creștere, indicând o extindere a orizontului investițional. În plus, frecvența tranzacțiilor a scăzut, iar investitorii aleg să păstreze acțiunile pentru perioade mai lungi, ceea ce indică o schimbare către strategii pe termen lung și o încredere mai mare în companiile selectate. Deși creșterea costului vieții a dus la o scădere a ponderii veniturilor anuale investite, activitatea principală a investitorilor a rămas orientată spre achiziția de acțiuni. Acest lucru demonstrează că pentru mulți, investițiile au devenit parte integrantă a stilului lor de viață, un semnal pozitiv pentru stabilitatea și dezvoltarea pieței, fără ieșiri semnificative din partea investitorilor de retail”, a declarat Ciprian Zamfirescu, Partener MIA Marketing.

În legătură cu motivele pentru a investi la BVB, acestea au rămas la un nivel relativ constant de la ediția anterioară a studiului. Astfel:

71% dintre investitori au menționat ca principal motiv obținerea de profit din capitalul de care dispun;

79% dintre aceștia au investit pentru a avea un randament mai mare decât inflația;

65% doresc să își diversifice investițiile.

Dintre criteriile menționate de investitori pentru alegerea companiilor în 2024, cel mai important a devenit evoluția profitabilității companiei, cu o relevanță de 8,6 dintr-un maxim de 10. Următoarele criterii sunt:

managementul profesionist (8,3);

planurile de dezvoltare ale companiei (8,2);

rezultatele financiare obținute în ultimii trei ani (8,1);

rezultatele financiare din ultimul an (8,1).

În comparație cu ediția precedentă a studiului, evoluția profitabilității companiei a dobândit cea mai mare importanță, în timp ce rezultatele financiare înregistrate în ultimul an au înlocuit în primele cinci criterii reputația fondatorului sau a antreprenorului.

Din punct de vedere al motivelor pentru care nu ar investi într-o companie, respondenții au menționat:

îndatorarea puternică (61%);

lipsa perspectivelor de creștere (47%);

neînțelegerea produsului sau serviciilor pe care aceasta le oferă (46%);

lipsa de încredere în conducerea companiei (41%);

lipsa de încredere în antreprenorul din spatele afacerii (40%).

În comparație cu ediția precedentă a studiului, primele cinci motive au rămas același, deși ordinea lor diferă, lipsa încrederii în conducerea companiei fiind în 2023 principala cauză pentru a nu investi într-o companie.

În ceea ce privește valoarea totală a portofoliului:

14% dintre investitori dețin investiții de sub 10 mii de lei de lei (vs. 3% în 2023);

19% dintre ei au un portofoliu cu o valoare între 10 mii și 50 de mii de lei (vs. 16% în 2023);

18% au între 50 de mii și 100 de mii de lei (vs. 9% în 2023).

Cel mai reprezentativ interval a rămas cel dintre 100 de mii și 500 de mii de lei, 26% dintre investitori încadrându-se în acesta (vs. 34% în 2023). Portofoliile de mari dimensiuni, cele cu o valoare totală între 500 de mii și 1 milion de lei, cu un procent de 10% (vs. 14% în 2023) și de peste 1 milion de lei, de 14% (vs. 26% în 2023), au o pondere mai scăzută comparativ cu ediția precedentă a studiului.

Din punctul de vedere al momentului deciziei de a investi la BVB, cei mai mulți dintre respondenți (41%) au menționat că au investit prima oară la bursă cu mai mult de zece ani în urmă, procent care rămâne constant față de ediția trecută a studiului. 15% dintre investitori au realizat prima investiție în urmă cu 5-10 ani (+3pp vs. 2023), 17% au o experiență de 3-5 ani (+4pp vs. 2023), 16% au început să investească în anii 2022-2023, iar 11% au debutat în activitatea bursieră pe parcursul acestui an.

„Datele colectate din rândul investitorilor ne arată câteva tendințe utile în înțelegerea atât a planurilor lor pentru segmentul de investiții financiare, cât și a comportamentului lor vis-a-vis de emitenții locali și de evoluția pieței în general. Dorim să ajutăm la accelerarea curbei de învățare a investitorilor potențiali pentru a adopta instrumentele financiare de tipul acțiunilor sau obligațiunilor ca parte a portofoliului lor de active. Constatăm atât creșterea periodicității cu care clienții intră în piață, creșterea segmentelor de investitori noi care au debutat pe bursă în perioadele recente, cât și a duratei de timp pe care aceștia rămân investiți, toate semnalând pentru noi evoluții pozitive ale dezvoltării bazei de participanți activi la dinamica pieței locale. De asemenea, sentimentul general pare să fie dictat de predictibilitatea veniturilor generate de instrumentele financiare, precum și aversiunea față de complexitate, ceea ce indică, împreună cu date coroborate privind penetrarea serviciilor financiare, un stadiu intermediar de maturizare al pieței și nevoia noastră de a-i susține în continuare dezvoltarea pentru a putea atrage clase noi de investitori cu apetit mai mare de risc”, a declarat Vlad Pintilie, Deputy CEO al BT Capital Partners.

La nivelul frecvenței tranzacțiilor, există o extindere a orizontului de investiție comparativ cu studiul din anul 2023. Astfel, ponderea celor care tranzacționează săptămânal sau mai des a scăzut de la 18% în 2023 la 9% în 2024, iar a celor care tranzacționează lunar de la 43% în ediția precedentă la 32% în acest an. Frecvența tranzacțiilor la 2-3 luni a rămas constantă, cu un procent de 21%. Pe altă parte, ponderea investitorilor care investesc o dată pe an sau mai rar a crescut de la 5% în 2023 la 18% în 2024. În ceea ce privește durata medie de păstrare a unei acțiuni în portofoliu, 14% dintre respondenți au menționat o perioadă mai mică de un an (vs. 18% în 2023), 17% păstrează acțiunile între un an și doi ani (vs. 19% în 2023), în timp ce investitorii care dețin acțiunile pentru o durată de peste doi ani au o pondere de 69% (vs. 63% în 2023).

În primele nouă luni din 2024, investitorii și-au menținut planul de investiții comparativ cu ediția anterioară a studiului.

Astfel, 74% dintre respondenți au cumpărat mai multe acțiuni decât au vândut, iar 16% au menționat că valoarea achizițiilor și vânzărilor au fost aproximativ egale. Numai 10% dintre investitori au avut ca principală activitate vânzarea de acțiuni în 2024.

Cele mai multe investiții ale respondenților sunt realizate în sectoarele financiar-bancar (84%), energie/utilități (72%), petrol și gaze (64%), care au rămas la un nivel constant sau au avut o ușoară creștere comparativ cu ediția anterioară a studiului. În ceea ce privește celelalte sectoare, cele mai multe au înregistrat scăderi ale deținerilor față de 2023, cele mai semnificative fiind la nivelul industriei de IT&C, de la 78% în ediția precedentă la 34% în 2024, și agricultura, de la 57% în 2023 la 17% în acest an.

Majoritatea investitorilor, respectiv 70%, preferă atât acțiuni care asigură un dividend ridicat, cât și pe cele cu un potențial de creștere ridicat, în comparație cu o pondere de 53% în ediția precedentă a studiului.

De asemenea, procentul investitorilor care preferă acțiunile care asigură un dividend ridicat a rămas constant, la 17%, în timp ce investitorii se orientează mai puțin asupra acțiunilor cu potențial de creștere, în scădere de la 31% în 2023 la 13% în 2024.

Această evoluție este vizibilă și la nivelul proporției de investiții dintre cele două tipuri de acțiuni, ajungând în acest an la 54%-46% în favoarea acțiunilor care asigură un dividend ridicat. Aceasta este o inversare a trendului din 2023, când acțiunile cu potențial de creștere erau deținute de 61% din investitori, și doar 39% erau acțiuni care ofereau dividend ridicat. Randamentul mediu mulțumitor menționat de investitori este în ușoară scădere față de ediția precedentă a studiului, de la 15% la 13% în 2024.

Studiul realizat de firma de consultanță Cornerstone Communications împreună cu firma românească de cercetarea a pieței MIA Marketing și în colaborare cu BT Capital Partners include răspunsuri primite din partea unui număr de 453 de investitori de retail, care la momentul cercetării aveau capital investit la Bursa de Valori București. Dintre respondenți, 14% au vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani, 33% între 35 și 45 de ani, iar 52% au peste 46 de ani. Referitor la educația acestora, 85% dintre participanți au studii superioare, iar 13% sunt absolvenți de liceu. Din punct de vedere ocupațional, 60% dintre investitori sunt salariați, 25% antreprenori, iar 15% se încadrează în altă situație (student, pensionar etc.).

Studiul Market Pulse 2024 a fost efectuat înainte de desfășurarea alegerilor prezidențiale și parlamentare din România, care a determinat o volatilitate ridicată într-un interval de trei săptămâni, cu scăderi semnificative în majoritatea acestuia și o recuperare în ultima parte a intervalului.

Contextul respectiv nu a fost anticipat de investitori, principalele evenimente majore cu impact negativ pentru finalul acestui an fiind considerate de către respondenți recesiunea în Europa (59%), instabilitatea politică și economică la nivel european (55%), încetinirea creșterii economice a României (53%), criza financiară globală (50%) și agravarea războiului din Ucraina (40%).