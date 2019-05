Inițiativele tehnologice din România, extindeți-vă afacerea în străinătate! Aplicați pentru ediția de toamnă a programului de accelerare MIT Enterprise Forum CEE - webPR - Afaceri - StartupCafe.ro

Deși primăvara tocmai a început, MIT Enterprise Forum CEE, un accelerator adresat inițiativelor tehnologice din Polonia și din alte paisprezece țări din Europa Centrală și de Est, inclusiv România, a pornit deja recrutarea pentru ediția de toamnă a programului. Tinerii întreprinzători interesați să participe la proiect pot depune cereri prin intermediul site-ului web mitefcee.org până la 30 iunie 2019. Aproximativ 25 de inițiative tehnologice selectate pentru a participa la program vor trece printr-un proces cuprinzător de accelerare de trei luni, vor primi cofinanțare pentru dezvoltarea activităților în valoare de până la 200.000 PLN și vor avea șansa de a stabili o cooperare comercială cu cele mai importante întreprinderi poloneze și internaționale.

Scopul acceleratorului MIT Enterprise Forum CEE este de a sprijini cele mai inovatoare inițiative științifice și tehnologice din Polonia și Europa Centrală și de Est prin combinarea potențialului lor cu cunoștințele și resursele întreprinderilor mari, precum și cu experiența mentorilor, care au obținut succese spectaculoase în afacerile internaționale. Partenerii programului sunt giganți de piață ca Adamed, PZU, Nationale-Nederlanden. Proiectul este susținut de Agenția Poloneză pentru Dezvoltarea Întreprinderilor, care a acordat un grant pentru implementarea programului în valoare de 15 milioane PLN.

Start-up-urile din Europa Centrală și de Est doresc să se dezvolte în Polonia

Programul este organizat de Fundația pentru Antreprenoriat Tehnologic, care a finalizat cu succes cinci ediții ale programului MIT Enterprise Forum Polonia și se pregătește în prezent pentru lansarea primei runde de accelerare a start-up-urilor din regiunea ECE.

- Tocmai evaluăm aplicațiile, care ne-au fost trimise în legătură cu recrutarea pentru prima rundă a programului MIT Enterprise Forum CEE. Vom anunța în curând start-up-urile care s-au calificat pentru participarea la accelerare, iar în luna mai vor începe primele ateliere și întâlniri cu mentori și reprezentanți ai marilor corporații – a spus Łukasz Owczarek, Head of Acceleration la Fundația pentru Antreprenoriat Tehnologic. - Am primit câteva sute de aplicații, dintre care aproape jumătate provin de la start-up-uri din Europa Centrală și de Est, inclusiv din România. Am avut deja primele convorbiri cu reprezentanții lor. Acestea sunt echipe extrem de motivate pentru a-și începe activitatea pe piața poloneză - ei văd nu numai climatul foarte favorabil dezvoltării afacerilor în țara noastră, dar și o deschidere din ce în ce mai mare a întreprinderilor mari pentru cooperarea cu start-up-uri – a adăugat Owczarek.

Datorită interesului deosebit pentru accelerare, MIT Enterprise Forum CEE a deschis deja procesul de recrutare pentru următoarea ediție a programului, care va începe în noiembrie 2019. Timp de trei luni, tinerii întreprinzători, care se califică pentru program, vor perfecționa modelele lor de afaceri sub supravegherea mentorilor polonezi și internaționali, vor avea acces la know-how unic, la facilitățile tehnice și tehnologice ale partenerilor de program, precum și la cofinanțare pentru dezvoltarea afacerilor și pilotaj în valoare de până la 200.000 PLN. Start-up-urile din țările CEE vor beneficia de sprijinul unei echipe special dedicate, care va acorda consultanță în dezvoltarea operațiunilor pe piața poloneză.

- Sunt invitate să aplice la program start-up-urile tehnologice din România și din țările CEE, care dezvoltă tehnologii, care pot fi utilizate, printre altele în industria farmaceutică și Industry 4.0, precum și în sectoarele energetic, de asigurări și financiar și în sectorul Smart Buildings. Tocmai de aceea lansăm mai devreme procesul de recrutare pentru ediția de toamnă pentru a acorda mai mult timp echipelor pentru depunerea cererilor de participare. De asemenea, am simplificat în mod semnificativ modul cererii de participare, care a devenit mult mai rapid și mai intuitiv – a subliniat Owczarek.

Start-up-urile din România vor beneficia de sprijinul unei echipe special dedicate, care va acorda consultanță în dezvoltarea operațiunilor pe piața poloneză. Timp de trei luni, tinerii întreprinzători, care se califică pentru program, vor perfecționa modelele lor de afaceri, vor avea acces la know-how unic, la facilitățile tehnice și tehnologice ale partenerilor de program, precum și la cofinanțare pentru dezvoltarea afacerilor în valoare de până 50 000 Euro.

Polonia reprezintă începutul drumului

Programul MIT Enterprise Forum CEE face parte din rețeaua globală MIT Enterprise Forum, care are sucursale în mai multe state din SUA, precum și în Grecia, Spania, Israel, Turcia și Pakistan. Rețeaua sa acoperă Polonia și alte paisprezece țări: Republica Cehă, Slovacia, Ungaria, Austria, România, Slovenia, Croația, Serbia, Bulgaria, Ucraina, Belarus, Lituania, Letonia și Estonia. Proiectul se concentrează nu numai pe dezvoltarea pe piața poloneză, ci și pe internaționalizare.

- Scopul nostru este de a accelera dezvoltarea firmelor, care doresc să se dezvolte pe piețele internaționale, în principal în Statele Unite. Ca parte a fiecărei ediții de accelerație, cele mai bune cinci start-up-uri au șansa de a participa la un bootcamp de o săptămână în Boston. În timpul călătoriei, vor avea posibilitatea de a explora ecosistemului de inovare centrat în jurul Massachusetts Institute of Technology - universitatea, care este afiliată la programul nostru, precum și, oportunitatea de a stabili relații de afaceri importante cu companiile locale și de a prezenta propriile tehnologii investitorilor din SUA. Pentru mulți dintre ei, acesta este primul pas major în direcția dezvoltării afacerilor pe piața americană – a spus Łukasz Owczarek. - De asemenea, stabilim tot mai multe relații cu cele mai importante întreprinderi din Orientul Îndepărtat, care sunt interesate de cooperarea cu întreprinderile din Europa Centrală și de Est. Participarea la programul MIT Enterprise Forum CEE poate deveni astfel o șansă pentru tinerii întreprinzători să se extindă pe piețele lor – a mai adăugat.

Start-up-urile care se califică pentru proiect vor beneficia de accelerare conform modelului 24 de pași de antreprenoriat disciplinat elaborat de William Aulet, profesor la Massachusetts Institute of Technology (MIT), și vor avea ocazia de a crea o rețea globală de contacte, inclusiv stabilirea de relații de afaceri cu potențiali parteneri și investitori. Agenda programului include, de asemenea, consultații cu avocați, agenți de brevetare, experți de vânzări sau specialiștii în resurse umane.

Principalii parteneri ai programului sunt Adamed - o companie farmaceutică și biotehnologică, fondată pe baza gândirii științifice poloneze și a propriilor brevete, și MCX - nucleul unui grup puternic de companii specializate, în rândul cărora se numără, printre altele, companii din domeniul soluțiilor teleinformatice și al energiei regenerabile.

Partenerii susținători sunt LINK4, Nationale-Nederlanden, MDI Energia SA, Sollers Consulting, PZU și Vetasi. Partenerii tehnici sunt – Centrul autorizat de formare Sandler Training – Twarowski & Posmyk, CRIDO, cabinetul de avocatură în domeniul patentelor EUPATENT.PL, Extended Tools, Novismo, TaxLab și Hasik Rheims & Partners. Organizațiile care sprijină accelerarea sunt CMS Law.Tax, Fundația pentru Știința Poloneză și Asociația Organizatorilor Centrelor de Inovare și Antreprenoriat din Polonia (SOOIPP).

Punerea în aplicare a programului este susținută de o subvenție acordată Fundației de Antreprenoriat Tehnologic de către Agenția poloneză pentru dezvoltarea întreprinderilor în cadrul Măsurii 2.5 POIR Programe de accelerare.

Informații suplimentare:

Aleksandra Knecht

E-mail: aknecht@mnhtninc.com

Telefon: (+48) 602 555 344

www.mitefcee.org

Despre MIT Enterprise Forum CEE

MIT Enterprise Forum CEE face parte din rețeaua globală MIT Enterprise Forum, afiliată la cea mai bună universitate de tehnologie din lume - Massachusetts Institute of Technology. Scopul programului este de a sprijini dezvoltarea celor mai inovatoare firme noi din Europa Centrală și de Est prin combinarea potențialului lor cu cunoștințele și resursele întreprinderilor de vârf și cu experiența mentorilor polonezi și internaționali. Proiectul este implementat de Fundația de Antreprenoriat Tehnologic, care până în prezent, sub brandul MIT Enterprise Forum Poland, a finalizat cu succes cinci ediții ale programului de accelerare pentru start-up-urile poloneze de știință și tehnologie.