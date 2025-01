Concedieri în 2025: Industriile care anticipează reduceri de personal

Ponderea firmelor care anticipează o reducere a numărului de angajați a crescut la 11% în ianuarie 2025, de la 2% în ianuarie 2024, conform unui raport.

Deși per total în piață sunt mai mulți angajatori (47%) care anticipează creșterea numărului de angajați, respectiv stagnare (42%), procentul firmelor care estimează reduceri de personal a crescut vizibil în acest an față de aceeași perioadă din 2024, conform HR Barometru, realizat de PwC România.

„Măsurile de majorare a fiscalității, luate de Guvern pentru reducerea deficitului bugetar, precum eliminarea facilităților pentru IT, agricultură și construcții, dar și încetinirea creșterii economice naționale și a altor state au început să schimbe coordonatele pe piața muncii. În plus, mediul de afaceri se așteaptă la noi măsuri fiscale. Companiile resimt astfel o presiune tot mai mare pe bugete care se traduce în imposibilitatea compensării facilităților eliminate de stat, diminuarea procentelor de creșteri salariale pentru acest an și chiar reduceri de personal”, arată PWC.