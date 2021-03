”Mi-au ars serverele”. Cum și-a revenit afacerea unui antreprenor din Romania după incendiul catastrofal la un data center din Franța. La Podcastul Antreprenorilor

Afacerea unui antreprenor român care furnizează clienților informații și analize de business a fost aproape 2 zile oprită din cauza unui incendiu catastrofal, la un centru de data servere din Franța.

Termene.ro, unul dintre cele mai utilizate site-uri pentru verificarea datelor firmelor înregistrate în România și-a putut relua activitatea cu clienții după 41 de ore de muncă pentru refacerea infrastructurii și configurațiilor pentru servere și baze de date.

Fondatorul afacerii, Adrian Dragomir spune că este cel mai grav incident cu care Termene.ro s-a confruntat în cei 7 ani de existență.

Contextul acestei întâmplări recente (noaptea de 10 martie 2021) arată cam așa:

Compania se numește OVH și este unul dintre cei mai importanți furnizori europeni pentru astfel de servicii. Are 17 data centere în Franța și 32 la nivel Global. Cu o zi înaintea incendiului, compania informa că începuse pregătirile pentru IPO (vânzare de acțiuni prin Ofertă Publică Inițială)

Peste 100 pompieri francezi cu 44 de utilaje, șase furtunuri de incendiu, două scări, o dronă și o barca cu pompă, plus pompieri germani veniți ca întăriri de pe celălalt mal al Rinului se luptă șase ore cu ceea ce ei au numit ”un incendiu de proporții”.

Pentru afacerea lui Adrian Dragomir coșmarul a început cu primele alerte automate care anunțau că site-ul nu mai funcționează.

”M-am trezit pe la 2.30, mi-a bipăit telefonul, am intrat pe Slack, canalul nostru de comunicare și am primit acolo alerta ”website is down” (n.r. - site-ul este nefuncțional). Am sunat imediat inginerul nostru de sistem, ne-am uitat împreună ….și pe măsură ce noi discutam dispăreau server-ele. Noi aveam 9 servere în Franța”.

Convocarea urgentă a echipei de ingineri IT la sediul firmei

”Am avut două priorități: prima a fost cea tehnică a cărei implementare a început instantaneu. Colegii au știut foarte bine ce au de făcut și s-au mișcat foarte repede.

A doua componentă, extrem de importantă, a fost cea de comunicare. În companie am comunicat cu toată lumea pe Slack, ca să știe ce se întâmplă; am anunțat și PR-ul, avocații cu care am discutat ce avem de făcut pe componentele GDPR, ce obligații de notificare avem.

Am ieșit public foarte, foarte repede și am anunțat pe toate canalele disponibile, iar la ora 9.00 (dimineața) am început să ne sunăm clienții.

Până la ora 16.00 am sunat toți clienții plătitori, peste 2000 de companii. Toate departamentele, ne-am pus pe telefoane și ne-am anunțat clienții, pentru că era clar că nu putea rezolva în câteva ore.”

Mai important decât prejudiciul pe care îl avem noi este potențialul prejudiciu pentru clienți. Acolo, din punctul meu de vedere este miza, cu adevărat”.