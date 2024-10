Iași: Amazon pus să-i plătească 200.000 lei despăgubiri unui angajat din România, pentru „hărțuire morală”

Colosul american de tehnologie și comerț online Amazon a fost găsit vinovat de „acte de hărțuire morală” asupra unui angajat din centrul său de dezvoltare de la Iași și ar trebui să-i plătească omului despăgubiri de 200.000 de lei (circa 40.000 EUR), printr-o decizie în instanță, care poate fi atacată, relatează Profit.ro.

„Hărțuirea s-a centrat în jurul utilizării ilegale de către companie a unui plan de îmbunătățire a performanței (PIP), un instrument care ar trebui să fie destinat dezvoltării angajaților, dar care a fost utilizat pentru a-i forța pe angajați să se epuizeze și, eventual, să plece” - a afirmat avocata angajatului, citată de Profit.ro.

Potrivit publicației, angajatul respectiv era manager pentru Alexa Service, asistentul vocal al companiei.

Contactați de Profit.ro, reprezentanții Amazon Development Center România au anunțat că vor ataca decizia cu apel.

„Marea majoritate a colegilor noștri îndeplinesc sau depășesc în mod regulat așteptările, dar pentru numărul mic de angajați care nu o fac, le oferim coaching și oportunități pentru a-i ajuta să se îmbunătățească. Dacă nu reușesc să facă acest lucru, este posibil să fim nevoiți să discutăm despre plecarea lor din companie. Cu toate acestea, trebuie să ținem cont atât de interesul angajatului, cât și de interesul nostru ca societate”, a declarat, pentru Profit.ro, Aleksandra Zarychta-Kuzalska, șefa comunicării corporative a Amazon, pentru Europa Centrală și de Est.

Amazon a deschis centrul de dezvoltare de la Iași în anul 2005, acesta fiind primul astfel d ecentru al companiei americane lansat în Europa de Est. Centrul.

Opened in 2005, Amazon’s Development Center in Iasi was Amazon’s first R&D facility in Eastern Europe. În anul 2023, firma AMAZON DEVELOPMENT CENTER (ROMANIA) SRL avea 3770 de angajați, majoritatea fiind specialiști IT în domenii ca securitate informatică, cloud, analiză de date, machine learning. Persoanlul firmei s-a redus cu 464 față de anul 2022. Pe anul 2023, SRL-ul Amazon a raportat venituri totale de 618,7 milioane de lei, dar a ieșit pe pierderi cu 52,5 milioane de lei, conform datelor oficiale de la Ministerul Finanțelor.

Gigantul e-commerce Amazon a fost lansat în anul 1994, sub denumirea de Cadabra, de antreprenorul american Jeff Bezos. În 2023, compania a făcut venituri de 574,8 miliarde de dolari, având peste 1,5 milioane de angajați la nivel mondial.

Lisată pe bursa newyorkeză Nasdaq, compania Amazon are în prezent o valoare de piață de aproape 2.000 de miliarde de dolari.