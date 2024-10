Achiziție în HoReCa: Grupul de restaurante City Grill cumpără majoritar Marty Restaurants din Cluj

Grupul de restaurante City Grill anunță, miercuri, că achiziționează majoritar Marty Restaurants din Cluj și se extinde, astfel, în Transilvania.

În cadrul parteneriatului, fondatorii Marty Restaurants vor continua să gestioneze operațiunile restaurantelor Marty din Cluj Napoca.

„Extinderea Grupului City Grill în afara Bucureștiului, începută acum prin parteneriatul cu Marty Restaurants din Cluj, marchează o direcție strategică importantă pentru noi, o intenție pe care o avem de ceva vreme, dar pentru care am căutat momentul și partenerul potrivit. Fondatorii și echipa Marty ne-au convins că am găsit ceea ce căutam, iar după multiple discuții pe parcursul a doi ani, am preluat cu încredere pachetul majoritar, urmând ca echipa locală să continue să administreze cele 6 restaurante din perspectiva operațională si sub același brand Marty”, spune Daniel Mischie, CEO City Grill Group.