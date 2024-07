Google intenționează să cumpere un startup de securitate cibernetică. Achiziția, cea mai mare din istoria gigantului tech

Compania mamă a Google, Alphabet, este în discuții pentru a achiziționa un startup de securitate cibernetică și cloud, pentru aproape 23 de miliarde de dolari, conform Wall Street Journal și Reuters, citate de News.ro.

Google vrea să cumpere Wiz, un startup americano-israelian fondat în urmă cu patru ani. Anul acesta, în luna mai, firma de securitate cibernetică și cloud a obținut o finanțare de un miliard de dolari, în urma căreia a fost evaluată la 12 miliarde de dolari. Startup-ul a avut venituri de aproape 350 milioane de dolari în 2023, potrivit Reuters.

Wiz lucrează cu mai mulți furnizori de cloud, giganți precum Microsoft și Amazon, și are printre clienți companii ca Morgan Stanley și DocuSign. Startup-ul are 900 de angajați în SUA, Europa, Asia și Israel și are în plan să angajeze alte 400 de persoane în 2024.

Cele două companii nu au vrut să comenteze zvonurile legate de o eventuală tranzacție, dar dacă aceasta se va finaliza, ar putea fi cea mai mare achiziție din istorie a Google, scriu sursele citate.

Ultima achiziție importantă a companiei din spatele Google a fost în 2012, când a cumpărat Motorola Mobility pentru 12,5 miliarde de dolari, potrivit FT. În urmă cu doi ani, gigantul tech a achiziționat Mandiant pentru 5,4 miliarde de dolari.