Fusion – The Signs of Budureasca: eleganță și inovație în lumea vinului

Pe 21 noiembrie 2024, la The Villa, Budureasca a fost gazda unui eveniment de excepție care a reunit iubitori de vin, parteneri, prieteni, pasionați și cunoscători într-o atmosferă plină de rafinament. Fusion – The Signs of Budureasca a fost mai mult decât o simplă degustare; a fost o celebrare a artei vinului, în care tradiția s-a îmbinat cu inovația, creând o experiență memorabilă. Cu peste 200 de invitați, 10 vinuri excepționale și o atmosferă electrizantă, seara a fost o celebrare a eleganței și creativității românești.

Fusion – The Signs of Budureasca a fost mai mult decât o degustare clasică. Fiecare cameră din The Villa a devenit un univers aparte, reflectând povestea și personalitatea vinurilor prezentate. Decorurile au fost inspirate de natură, terroir și elementele de tradiție și modernitate care definesc crama Budureasca. Atmosfera festivă a fost completată de proiecții vizuale captivante, muzică live și momente de storytelling, care au ghidat participanții printr-o experiență multisenzorială.

Un punct central al serii a fost prezența avatarului Daphix, un ghid virtual creat prin inteligență artificială, care a adus o notă avangardistă întregului concept. Prin interacțiuni captivante, Daphix a dezvăluit secretele vinurilor Budureasca, subliniind angajamentul cramei de a integra tehnologia în promovarea vinurilor. Această inițiativă a fost primită cu entuziasm, demonstrând că tradiția și inovația pot coexista armonios.

În cadrul evenimentului a avut loc și lansarea oficială a gamei The Sign. Vinurile din gamă sunt destinate cunoscătorilor, celor care apreciază profunzimea și complexitatea unui vin născut din terroir-ul Budureasca. Fiecare vin din gama The Sign reprezintă un puternic diferențiator, atât între vinurile cramei, cât și în industria vinurilor românești. Colecția cuprinde: Tămâioasă Românească, Sauvignon & Sauvignon, Pincomet, Shiraz și Wild Fetească Neagră vinuri ce reflectă un angajament de calitate, tradiție și inovație, reprezentând o adevărată declarație de stil.

Pentru gama The Sign au fost dedicate două camera tematice cu totul spectaculoase: Wild pentru Fetească Neagră, un vin obținut exclusiv cu drojdii native sălbatice din viile Budureasca, prezente în mod natural pe struguri. În această cameră elementele de natură sălbatică chiar tropicale, alături de sunetele naturii și proiecția cerului liniștit au creat povestea unui vin din soiul Fetească Neagră, neîmblânzit, dar în deplină concordanță cu natura. Camera Pincomet a pus în scenă jocuri de lumini, lasere, cer înstelat pentru toți căutătorii d comete viticole rosé.

Vinurile din gama Sabrize, proaspete și rafinate, au fost dedicate unui public tânăr, care apreciază eleganța accesibilă. Cu arome vibrante și o structură echilibrată, acestea s-au dovedit perfecte atât pentru relaxare, cât și pentru mese alese. Camera Sabrize a scos în evidență spiritul petrecăreț și vibrant, atât cromatic, cât și artistic al consumatorului.

Decorurile atent gândite, luminile ambientale și muzica live au transformat fiecare cameră într-un spectacol aparte. Evenimentul nu a fost doar o degustare, ci o celebrare complexă a artei vinului. Participanții au fost ghidați prin poveștile terroir-ului Budureasca, savurând fiecare detaliu al serii, de la aromele vinurilor până la elementele vizuale și auditive care au completat experiența.

În cadrul evenimentul s-a prezentat și cea de-a doua ediție a Advent Calendar-ul Budureasca – GLAM EDITION. O incursiune interactivă prin selecția de vinuri, fiecare „fereastră” dezvăluind câte o surpriză oenologică. Acest element a îmbinat bucuria descoperirii cu rafinamentul vinurilor Budureasca. Acesta cuprinde 24 de miniaturi din cele mai apreciate colecții Budureasca: Clasic, Premium, Bristena, Noble, The Sign, Sabrize, Shine și multe altele. Noutatea acestei ediții GLAM este că am adăugat și spumante în această nouă ediție, fiind astfel cadoul perfect pentru sărbătorile de iarnă.

Budureasca: viziune și tradiție

În cadrul evenimentului, reprezentanții cramei Budureasca, Olga Miloiu – General Manager Budureasca, alături de Dragoș Vasile - Membru al Consiliului de Administrație, au împărtășit planurile pentru viitor, dezvăluind atât realizările anului, cât și obiectivele ambițioase pentru perioada următoare. Vinificatorul cramei Stephen Donnelly a împărtășit o'parte din secretele sale pe tot parcursul serii invitaților dornici să afle detalii cât mai multe despre vinurile ce compun gama The Sign. Fiind o gamă de semnătură, atât pentru vinificator, cât și pentru crama Budureasca, reunind vinuri unice în peisajul autohton.

Fusion – The Signs of Budureasca a marcat o nouă etapă în promovarea vinurilor românești, demonstrând că tradiția poate coexista cu modernitatea, iar calitatea se poate îmbina cu inovația într-un mod care inspiră și atrage.

Articol susținut de Budureasca