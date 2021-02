VIDEO INTERVIU Ce înseamnă Fulfilment by eMAG pentru antreprenori? Iulian Băbălău: Nouă ne oferă timp să dezvoltăm produse noi, să le testăm/ Costurile sunt mai mici comparativ cu cele practicate de alți provideri

Ce produse vindeți pe marketplace-ul eMAG?

Iulian Băbălău: Avem produse din zona de accesorii pentru dispozitive mobile, în mare parte. Și încercam și alte nișe în acest moment, de exemplu accesorii din zona auto și de curând am început să testăm produse pentru home&kitchen.

Sunteți o firma de "softiști" și v-ați transformat și în negustori. Cum ați ajuns la nevoia asta?

Iulian Băbălău: Povestea a început un pic mai demult. Noi venim din zona de software, am făcut o mulțime de dezvoltări pentru clienți, am ajuns și la comerțul electronic, am lucrat pentru magazine, site-uri, platforme. La un moment dat a apărut ideea de a ne diversifica și a merge și spre alte domenii în afară de programare. Am ajuns la concluzia că am putea să încercam comerțul electronic, pe o platformă deja existentă. Prin 2017 se întâmpla asta. Am pus un produs pe marketplace ca să vedem cum decurge acest proces și n-am mai insistat foarte mult la momentul respectiv pentru că aveam proiecte mai urgente. Noi suntem 3 oameni în echipă, dar mai avem și alți colaboratori.

Ce ați încercat să vindeți prima dată?

Iulian Băbălău: A fost un bec auto. Cu el am început, l-am pus în marketplace și un timp nu ne-am preocupat prea mult.

Presupun că voi făceați și magazine online ca "softiști". Cu toate acestea ați ales să mergeți pe marketplace-ul eMAG în loc să folosiți propriul magazin online. De ce?

Iulian Băbălău: E mai ușor pentru că marketplace-ul se ocupă de promovare și generarea vânzărilor. Dacă îți faci propriul magazin ori lucrezi cu o a treia parte să rezolve advertisingul și marketingul ori te ocupi in house de asta, dar cu alocare de resurse, oameni, bani, timp. Ni s-a părut mai simplu să lucrăm cu un marketplace care se ocupă de lucrul ăsta și nouă ne rămâne doar bucata de stocuri, gestionarea produsului, listare, poze, etc.

Când ați făcut trecerea de la primul produs la o gamă mai diversificată de produse?

Iulian Băbălău: Am început să facem acest lucru în 2018, încet, încet. Nu a fost nemaipomenit anul respectiv, nici nu am avut alocat un timp foarte mare pentru dezvoltarea asta. Dar în 2019 și 2020 ne-am concentrat mai mult în direcția asta și în fiecare din acești ani am dublat cifrele de vânzări.

În momentul acesta, câte produse numără gama voastră?

Iulian Băbălău: Avem în jur de 200-250 de produse.

E mult, e puțin?

Iulian Băbălău: E ideal să ai o listă mare de produse, însă dacă nu faci deja business în nișa ta sau într-un domeniu anume e destul de greu să ajungi la câteva sute de produse. Dacă ai și ideea de a-ți alege produse bune și de a le testa și a fi sigur că aduci niște produse de calitate pe piață... Dar, cred că ne-a luat acești 2 ani să ajungem aici, la lista asta de 250 produse. Cred că am avut mai multe, dar la unele am mai renunțat pe parcurs.

Ce înseamnă un produs care performează?

Iulian Băbălău: Vă pot da exemplul produsului nostru vedetă: un cablu de încărcare de telefon, care vinde câteva zeci pe zi. Orice produs care are vânzări zilnice este un produs bun. Bineînțeles, trebuie să ai grijă de livrări astfel încât ele să fie prompte, în cazul în care nu sunt în Fulfilment by eMAG. Noi ne străduim să livram în aceeași zi.

Cum ați ajuns la nevoia de Fulfilment? Cum ați intrat în serviciul Fulfilment by eMAG?

Iulian Băbălău: Sistemul acesta de Fulfilment cred că e mai vechi, dar el s-a deschis anul trecut pentru toți sellerii. Noi mai studiasem și în 2019 ce ar însemnă să mutăm toată logistica în altă parte și noi să ne concentram pe importuri și gestionarea produsului. Prin urmare, știam despre ce e vorba la momentul în care ne-am decis să mergem pe Fulfilment by eMAG. Ne-a fost ușor. Am comparat prețurile pe care le aveam anterior, am constatat că sunt mai bune la eMAG. Am demarat imediat. Am ales câteva produse care credeam că vor merge bine în FBE (n.red. Fulfilment by eMAG). Noi am prins doar a doua jumătate a anului cu contul deschis pe FBE. Până la sfârșitul anului, cele două conturi (cel în care livram noi direct și cel în care livrează eMAG) erau la egalitate, cu FBE un pic mai slab. Însă, acum, în ianuarie, contul de FBE a depășit contul nostru standard și are vânzări și încasări mai mari.

Să le explicăm puțin antreprenorilor care nu au luat contact cu problemele aceste logistice, ce a însemnat diferența asta dintre conturi? De ce probleme ați scăpat? Au apărut altele suplimentare?

Iulian Băbălău: Probleme suplimentare nu au apărut, nu am remarcat. Lucrurile pozitive sunt următoarele: toată gestiunea livrărilor nu mai e făcută de noi. Fluxul e următorul: clientul vede produsul pe eMAG, îl comandă, se primește comanda în platformă de către un operator al eMAG și de aici se derulează totul fără ca noi să avem vreo implicare: adică ambalarea, exepedierea, încasarea banilor sunt făcute de către eMAG. Noi nu mai avem de gestionat decât alimentarea stocurilor și menținerea produselor într-o stare bună. Mai trebuie și să stabilim din când în când ce produs mai trimitem în FBE, să ne facem calculele bine. Evident e un cost să ai toată logistica asta făcută de altcineva, să îți fie luată de pe cap. Trebuie să fii atent să fii profitabil ca să poți să crești mai mult. Până la urmă, nouă ne oferă timp să dezvoltăm produse noi, să le testam, să le gestionăm mai bine.

Dacă un antreprenor care vinde pe alte canale te-ar întreba "Ce sfaturi mi-ai da dacă vreau să mă îndrept către Marketplace? Ce ar trebui să fac prima oară?"

Iulian Băbălău: Dacă vinde deja pe alte canale înseamnă că are deja o listă de produse cu care lucrează, ceea ce e minunat. Ce ar trebui să facă ar fi să deschidă un cont la eMAG Marketplace ceea ce nu durează mult. Din ce știu eu, se și aloca un manager de cont care îl ajută. Știu lucrurile acestea de la alți prieteni care au deschis de curând conturi pe Marketplace. După aceea, te sună cineva de la eMAG care te ajută să te lămurești cu ce eventuale probleme poți avea în platformă. Ce ai de făcut ulterior, după ce ai trecut de procedurile birocratice, trebuie să îți încarci în platformă lista ta de produse. Poți să o faci manual, unul câte unul, sau să folosești un sistem automat care îți permite să faci import direct din Excel. În felul ăsta poți să ți le uploadezi pe toate deodată.

Odată cu intrarea pe Marketplace, i-ai recomanda unui antreprenor să acceseze imediat și serviciul de Fulfilment?

Iulian Băbălău: Nu, nu imediat. FBE are costuri, ele nu sunt mari, comparativ cu alți provideri de servicii de Fulfilment sunt mai mici. Produsele livrate prin FBE au același statut ca celelalte produse livrate de eMAg direct. Beneficiezi de programul Genius, ceea ce înseamnă că pentru un potențial client, produsul tău devine instant atractiv. De ce? De obicei când navighezi pe eMAG, îți alegi un produs, te mai uiți puțin, mai alegi ceva. Când mergi în finalizarea comenzii constați că ele sunt de la 3-4 furnizori diferiți și trebuie să plătești de 3-4 ori taxa de transport și atunci alegi doar produse livrate de eMAG. Evident că dacă produsul tău este livrat de seller direct, el nu mai îndeplinește acest criteriu și iese din coșul tău de cumpărături. Mie asta mi se pare un avantaj major, faptul că produsul tău poate fi cuplat cu restul de produse care sunt în Fulfilment by eMAG.

2020 a fost un an dificil. Pe de altă parte, mulți au privit anul trecut ca pe o oportunitate pentru comerțul online. Vouă cum vi s-a părut?

Iulian Băbălău: Pentru noi a fost un an extraordinar de bun. Față de anul anterior vânzările au fost duble. Am terminat 2020 cu o cifră de vânzări de 500.000 de lei, adică undeva la 100.000 de euro, pe ambele conturi cumulate (FBE și contul nostru standard). M-aș bcura ca 2021 să fie ca 2020.

Ce planuri aveți pentru 2021? Vreți să vă extindeți numărul de categorii? Să extindeți gama de prodse?

Iulian Băbălău: Și una și alta. Pentru 2021 avem planuri ambițioase. În primul rand, vrem să dublăm cifra de afaceri, vrem să ajungem la 1 milion. E realizabil din ce vedem noi în prima lună. Dacă totul merge ca până acum, șansele sunt de 100% să trecem de 1 milion. Ce vrem să facem cu produsele este să lucrăm cu stocuri mai mari. Asta ne va ajuta mult să avem profitabilitate mai mare, mai bună. Lista de produse vrem să o creștem bine de tot, aș vrea să ajungem la 500 de produse pentru că din momentul ăla intrăm într-o ligă superioară.

Articol susținut de eMAG