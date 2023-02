O firmă românească de panouri solare și-a dublat profitul

O firmă românească de inginerie și tehnologie, care se axează pe construcția centralelor energetice cu panouri solare și alte echipamente de energie regenerabilă, și-a dubliat profitul în anul 2022 comparativ cu 2021.

Într-un comunicat transmis, vineri, publicației StartupCafe.ro, Simtel Team a raportat, la nivel individual, o cifră de afaceri de 137 milioane de lei pentru anul 2022, o creștere cu 134% față de anul 2021, și un profit net de 12 milioane de lei, o apreciere cu 96%.

Divizia de energie verde a avut cea mai mare contribuție la cifra de afaceri, de 77%, telecomunicațiile au reprezentat 21%, în timp ce alte linii de business au contribuit cu 2%.

„Anul 2022 este unul istoric pentru noi și întreaga echipă Simtel Team, fiind de departe cel mai bun an de la înființarea companiei, atât din punct de vedere financiar, cât și al proiectelor în care am fost implicați. Pe parcursul anului trecut am pus în funcțiune centrale electrice fotovoltaice cu o putere instalată de aproximativ 45 MWp, iar portofoliul de clienți s-a extins cu 70 clienți. Totodată, suntem mândri că anul trecut am reușit să facem primul pas în strategia noastră de expansiune la nivel internațional, prin deschiderea unei filiale în Republica Moldova, o piață în care cererea pentru soluții de energie regene-rabilă va continua să crească în următorii ani”, a declarat Iulian Nedea, cofondator și CEO al Simtel Team.