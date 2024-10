Peste 70% dintre femeile care lucrează pentru fonduri de investiții, îngrijorate de revenirea la job după concediul de maternitate (studiu european)

Aproape trei sferturi (71%) dintre femeile care lucrează pentru fonduri de capital de risc, și care au plănuit să aibă un copil, au fost îngrijorate de revenirea la muncă după concediul de maternitate, potrivit unui studiu european.

De asemenea, puțin sub 80% dintre respondente au considerat că procesul de revenire la job poate fi îmbunătățit, iar 38% au declarat că este nevoie de „un spațiu considerabil” de îmbunătățire, arată raportul „Investing in Women: The Untold Stories of Mothers in VC”, realizat de comunitatea WVC:E.

Studiul scoate în evidență provocările pe care consideră mamele care lucrează pentru fonduri de Venture Capital (VC) că le au. Astfel, principalele lor preocupări sunt legate de:

progresul în carieră / oportunități de promovare (au menționat 32% dintre respondente)

echilibrul pe termen lung dintre job și viața de părinte (25%);

stabilirea unor limite (de exemplu, participarea la evenimente care au loc seara) - menționată de 23% dintre respondente.

Studiul mai arată, totodată, că 84% sunt îngrijorate de concediul pentru creșterea copilului (salariu și timpul acordat). Raportul conține și o serie de recomandări pentru mamele care se pregătesc de întoarcerea la job și poate fi accesat aici.

Studiul are la bază răspunsurile a 120 de femei care lucrează pentru fonduri de Venture Capital din aproape 20 de țări, 80% dintre ele fiind deja mame.