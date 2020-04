Cum ne-a găsit pandemia: Puțini români cumpărau de pe net, puține firme vindeau online (Eurostat)

Măsurile de izolare pentru limitarea epidemiei de coronavirus COVID-19 au împins tot mai mult consumatorii și comercianții pe internet, dar pandemia a găsit piața românească puțin pregătită pentru comerțul online, după cum relevă datele publicate luni de Oficiul European de Statistică Eurostat.

„În timpul actualei pandemii de coronavirus, cu unele magazine fizice închise și cu firme și consumatori sub măsuri de distanțare socială, se poate aștepta ca vânzările din comerțul online să crească”, spune luni Eurostat.

Conform celor mai recente date disponibile, în anul 2019, un procentaj de 23% dintre românii cu vârste cuprinde între 16 și 74 de ani făcuseră cumpărături online în ultimele 12 luni, mult sub media Uniunii Europene, de 60%.

România se află astfel pe penultimul loc în UE, puțin înaintea Bulgariei (22%), la ponderea consumatorilor online în rândul populației cu vârste de 16-74 ani.

Totuși, în România s-a înregistrat o oarecare creștere a utilitizării e-commerce și înainte de pandemie, cu 3 puncte procentuale față de anul 2018. Astfel, țara noastră a urcat de pe ultimul pe penultimul loc în UE la ponderea consumatorilor de e-commerce.

Trecând de partea cealaltă a „tejghelei”, multe dintre firmele românești au fost prinse pe picior greșit de criza coronavirusului.

Cea mai recentă statistică Eurostat are cifre din anul 2018 și se referă la firmele cu cel puțin 10 angajați. Doar 12% dintre aceste firme românești aveau măcar 1% din cifra de afaceri obținută prin vânzări online. Astfel, la acest capitol România ocupa locul al 5-lea din coadă (alături de Slovacia) în rândul țărilor UE.

În Uniunea Europeană, 17% dintre firmele mici, mijlocii și mari aveau cel puțin 1% din cifra de afaceri obținută prin vânzări pe internet.

În schimb, în februarie 2020, un patronat de magazine online românești susținea că în România consumatorii români au cheltuit cu 20% mai mult la cumpărăturile online în anul 2019 față de anul 2018.

Potrivit estimărilor ARMO (Asociația Română a Magazinelor Online), sectorul de e-commerce a depășit pragul de 4,3 miliarde de euro la finalul anului 2019, cu 20-22% mai mult decât în 2018 când valoarea comerțului online a fost estimată la aprox. 3,6 miliarde de euro, se arată într-un raport GPeC, remis StartupCafe.ro.

Ritmul de creștere 2019 vs. 2018 a fost mai redus comparativ cu 2018 vs. 2017, când rata de creștere de la un an la altul a fost de aprox. 30%.

Valoarea de peste 4,3 miliarde de euro face referire la toate tranzacțiile generate din România atât către comercianții autohtoni, precum și către magazinele online din afara granițelor țării.

Astfel, românii au cheltuit pentru cumpărături online aprox. 12 milioane de euro în fiecare zi a anului trecut, în creștere de la 9,86 milioane euro – media zilnică înregistrată în 2018.