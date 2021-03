VIDEO INTERVIU Cum funcționează eMAG Ads? Sorin Pahonțu, antreprenor: În scurt timp după ce am intrat pe eMAG Marketplace comenzile s-au dublat

E așadar o negustorie cu niște produse mai puțin obișnuite. Oamenii au nevoie de regulă după o intervenție chirurgicală, după traume. Cum merge?

Sorin Pahonțu: Am început cu pași mici, dar ușor, ușor, cu răbdare, a început să meargă din ce în ce mai bine. Persoanele au nevoie de aceste produse. Ne focusam acum pe persoanele cu probleme locomotorii. Eu știu vârstnici care au nevoie de așa ceva, persoane care au suferit unele traume sau accidente și trebuie să recupereze, persoane care au deficiențe locomotorii, dar și persoane care țin la tenul lor și vor să arăte mai bine, persoane care vor să își trateze cicatricile.

Când ați început pe ce canale de vânzare ați ieșit? Presupun că ați început cu canalele tradiționale.

Sorin Pahonțu: Da, la început, am început offline, după care la scurt timp am lansat site-ul propriu. Am încercat să ne expunem si gama de produse online, să testăm cumva și piața online, să vedem ce impact va avea.

Cum a mers?

Sorin Pahonțu: La început, evident, a fost greu, după cum vă spuneam: pași foarte micuți, puține comenzi. Dar la început și gama de produse era mai mică. Dar ușor, ușor, cu răbdare și perseverență am reușit să creștem și am reușit să îmbogățim și gama de produse.

Când ați ajuns la concluzia că propriul magazinul online nu e suficient și aveți nevoie de un Marketplace? Deci v-ați îndreptat spre eMAG Marketplace.

Sorin Pahonțu: Cred că în aproximativ două luni sau trei luni după ce am pornit afacerea și am deschis și canalul online, am văzut oportunitatea eMAG Marketplace. Am studiat un pic problema și am zis să încercăm și canalul ăsta de promovare, întrucât mi s-a părut un canal bun, un canal care îți oferă un număr foarte mare de clienți și o vizibilitate foarte bună în piață.

În termen de comenzi ce s-a schimbat?

Sorin Pahonțu: Cred că atunci, pe moment, în scurt timp, s-au dublat, iar după s-au triplat. Ca să vă faceți o idee: pe canalul nostru aveam cred că 5 -6 comenzi pe zi, pe eMAG în momentul de față putem să avem și 100 de comenzi într-o singură zi.

Înțeleg că folosiți eMAG Ads și aș vrea să ne povestești un pic cum vă folosiți de el? Ce înseamnă serviciul acesta de promovare și ce va aduce practic?

Sorin Pahonțu: eMAG Ads e un instrument de marketing pe care l-a dezvoltat eMAG Marketplace pentru a te ajuta să îți crești afacerea online. Obiectul acestui tool e practic publicitatea pentru produsele tale, astfel încât ele să fie mult mai vizibile pe platforma eMAG pentru eventuali clienți.

Să fie mai vizibile pe marketplace?

Pe site-ul eMAG. Da.

Și cum le face mai vizibile?

Sorin Pahonțu: Există în eMAG pentru fiecare produs o „bandă” (widget) în care sunt promovate produsele tale, în funcție de ce buget ești dispus să aloci pentru ele. E bine să promovezi cele mai bune oferte pentru a atrage cât mai multe accesări.

Alegeți voi produsele pe care le introduceți în acest modul de promovare?

Sorin Pahonțu: Da, produsele le alegem noi pe baza vizibilității și pe baza unui istoric, în funcție de câte vânzări au fost, câte vizualizări au. Putem după aceea să mergem mai departe pentru promovare prin intermediul eMAG Ads.

Spuneai că modulul acesta se folosește și în funcție de buget. Ce bugete alocați pentru eMAG Ads?

Sorin Pahonțu: Depinde. Au fost luni când am folosit bugete mai mari, luni când am folosit bugete mai mici și în funcție de cum au mers vânzările în perioada respectivă. Un buget minim cred eu că e undeva la 1.000 de RON, cel puțin ca să poți să promovezi și să ții mereu produsele în prima linie.

Pe ce perioadă de timp 1.000 RON?

Sorin Pahonțu: Cred că te poți încadra într-o lună foarte bine.

Folosiți și serviciul Genius. Cum vă ajută?

Sorin Pahonțu: Serviciu acesta Genius- eMAG easybox este un serviciu destul de nou introdus și am ales să facem și noi parte din acest program. Clientul beneficiaza de livrare gratuită: are transport gratuit la easybox, returul la fel, livrarea e mai rapidă, nu este condiționat de curier. Avem produse care sunt atipice pentru livrarea în easybox, dar avem de asemenea și foarte multe produse (orteze, creme) care se pot livra cu succes în easybox.

Dacă sunt un antreprenor, ce sfaturi mi-ai da? Cum ar trebui să procedez?

Sorin Pahonțu: În primul rând cred că trebuie foarte multă răbdare pentru că un business se dezvoltă în timp, e nevoie de timp ca să fii cunoscut în piață și trebuie să fii mereu atent la schimbările care au loc. Trebuie să fii întotdeauna perseverent pentru că vor exista multe perioade dificile pe care trebuie să le depășești. Trebuie să îți asumi și riscul de eșec, să fii deschis către sfaturi, să afli cât mai multe informații care te pot ajuta să te propulsezi, să nu renunți niciodată dacă ai o idee și vrei să mergi până la capăt pentru a-ți dezvolta afacerea.

Cât de des modificați voi lista de produse pe care o expuneți pe Marketplace-ul eMAG?

Sorin Pahonțu: Nu am modificat foarte des lista. La câteva luni mai introducem unele produse, mai scoatem alte produse care au vânzări mai slăbuțe. Cele care au vânzări mai slăbuțe încercăm să le vindem offline. Avem și contracte cu farmacii, cu magazinele de tehnică medicală unde clienții sunt diferiți și caută genul acesta de produse. Dacă observăm că un produs nu are vânzarea care ar trebui atunci ușor, ușor îl retragem și îl schimbăm.

2020 a fost un an complicat, dar se pare că e-commerce-ul a fost vedeta. Vouă cum v-a mers în 2020?

Sorin Pahonțu: 2020 a fost un an greu din cauza pandemiei, dar ccomerțul online a avut parte de o creștere semnificativă în perioada aceasta. Partea de comerț offline în 2020 a scăzut foarte mult, dar am recuperat foarte mult pe partea de comerț online. Piața a avut o creștere, cel puțin pentru noi, cred că aproape triplă pe partea de online.

Cum vezi anul acesta și următorii doi ani de zile? Ai de gând să investești mai mult în zona de comerț online, în canalul de vânzare de tip Marketplace?

Sorin Pahonțu: Categoric da. Vrem să modernizăm sistemul informatic și de gestiune și să investim mai mult în partea de online pentru că, după părerea mea, acesta va fi viitorul comerțului.

Dacă ar fi să faci o comparație în cifre: Cât reprezintă acum ceea ce vine din Marketplace și cât reprezintă canalele proprii și la ce te aștepți pentru anul acesta?

Sorin Pahonțu: Din marketplace cred că undeva la 50- 60%. Partea de offline e un pic mai bine față de anul trecut, dar eu cred că în continuare piața online o să crească și o să crească destul de mult. Ca atare, fie procentele astea vor rămâne la fel, fie partea de online o să mai crească.

