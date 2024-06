DNSC și Protecția Consumatorilor vor lansa un canal de raportare a tentativelor de fraudă online pe platformele Meta

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) vor deschide un canal de raportare a tentativelor de fraudă online, scam-urilor și altele de pe platformele Meta, dedicat consumatorilor români, a anunțat directorul de comunicare al DNSC, marți, la un eveniment cu presa.

„Încercăm, pentru că vedem că se răspândesc din ce în ce mai mult astfel de reclame (n.r. false) în social media să monitorizăm acel spațiu și să găsim niște canale de raportare speciale, dedicate unor anumite autorități din România cu rețelele sociale. Google are sediul în România și avem o relație apropiată și putem să comunicăm cu ei anumite probleme, dar Meta, de exemplu, nu are sediul în România. Am reușit în aprilie să facem un workshop cu cei de la Meta, în care am invitat mai multe autorități și instituții ale statului care au atribuții și ar putea să contribuie în tot acest proces de raportare si suspendare a unor astfel de reclame. În urma discuțiilor se lucrează la o misiune de taskforce la nivel național” în care se vor implica autorități și instituții, a explicat Rotariu,

„În acest taskforce, vom avea în jur de trei sau patru canale speciale de raportare, în acest caz Meta. Unul dedicat ANCOM-ului, unul dedicat Ministerului Digitalizării care a și lansat o platformă specială de raportare care se cheamă nofake, o găsiți pe site-ul lor, iar noi, împreună cu Protecția Consumatorilor vom lansa în cel mai scurt timp un canal special dedicat consumatorului. Acolo se vor raporta cele mai multe astfel de scam-uri pe care le întâlnim în mediul online”, a completat Rotariu.

Potrivit lui, săptămâna trecută DNSC a descoperit pagini care aveau 1300 – 1400 de astfel de reclame, din care 400 lansate doar în luna iunie.

„Foarte multe dintre aceste reclame sunt identificate și suspendate”, a mai spus acesta.

El a explicat că pe acest canal aflat momentan în lucru, dedicat exclusiv pentru protecția consumatorului, nu vor fi raportate numai scam-urile de pe Instagram sau Facebook, ci și vânzarea de produse ilegale sau gamblingul (pariu/joc de noroc).