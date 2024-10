Noul director general al asociației de antreprenori Romanian Business Leaders

Asociația Romanian Business Leaders (RBL), care reunește antreprenori și manageri din diverse domenii de afaceri, anunță într-un comunicat transmis StartupCafe.ro că începând de marți, 1 octombrie 2024, are un nou director general.

Astfel, Alexandru Dincovici (foto) va prelua funcția de director general al RBL de la Alina Burlacu. Aceasta face parte din organizație de 8 ani, timp în care a avut roluri precum Community Manager & Summit Coordinator și, mai apoi, de Director General (începând cu 2020).

„A fost o onoare și o bucurie să conduc această organizație într-o perioadă de transformări profunde pentru întreaga societate. Sunt recunoscătoare că am putut lucra alături de antreprenorii și liderii de business din România, dornici să contribuie la o schimbare reală a societății. Împreună am reușit să creștem impactul proiectelor RBL, să întărim pilonul de bună guvernare și să coagulăm o comunitate puternică de antreprenori, mânați de o misiune comună, de a face din România o țară în care și generațiile viitoare să-și dorească să trăiască. Sunt convinsă că organizația și comunitatea vor continua să se dezvolte armonios sub coordonarea lui Alexandru, care va duce mai departe misiunea RBL, cu energie și viziune! Eu voi rămâne alături de proiectele și inițiativele RBL pentru a crește impactul și aria de implementare ale acestora”, a împărtășit Alina Burlacu.