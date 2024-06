Dezvoltatorul imobiliar One ia o finanțare de 47 milioane EUR de la Banca Transilvania

Compania românească de imobiliare One United Properties obține o finanțare bancară în valoare de 47 de milioane de EUR de la Banca Transilvania, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

Finanțarea va fi utilizată pentru rambursarea în integralitate a creditului contractat de companie în 2021 de la Black Sea Trade and Development Bank, pentru dezvoltarea clădirii sustenabile de birouri One Tower, parte a One Floreasca City, transmite dezvoltatorul imobiliar.

Totodată, această nouă finanțare asigură rambursarea parțială a creditelor existente de la acționari și a altor costuri aferente.

„Suntem încântați să anunțăm accesarea unei finanțări de la Banca Transilvania, care ne va permite să rambursăm un credit existent pentru dezvoltarea clădirii de birouri One Tower și, totodată, să reducem dobânda cu 1%, această măsură reflectând angajamentul nostru de a optimiza performanța financiară. Interesul pentru oferta noastră de birouri este extrem de ridicat, iar clădirea One Tower este complet închiriată, demonstrând calitatea spațiilor noastre. Cu o valoare brută de dezvoltare de 120 milioane de euro, această proprietate reprezintă un reper important în portofoliul nostru. De asemenea, ne angajăm să răspundem cererii crescânde de spații office sustenabile prin dezvoltarea noilor birouri la etajul 1 al One Gallery, imobil aflat în prezent în proces de restaurare”, a declarat Andrei Diaconescu, cofondator și co-CEO One United Properties.

De asemenea, compania mai anunță miercuri că își va extinde oferta office de la One Floreasca City odată cu dezvoltarea One Gallery, fosta fabrică Ford aflată în prezent în proces de restaurare. Etajul 1 al imobilului prevede construcția unor noi spații de birouri, iar parterul va găzdui spații de retail. Valoarea brută de dezvoltare pentru One Gallery este de 100 de milioane de euro.