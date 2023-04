David Popovici va avea propriul NFT

Sportivul român David Popovici, campion mondial la natație, va avea propriul NFT, Icons of the Generational Circle, potrivit News.ro.

NFT-ul dublului campion mondial și european este primul dintr-o colecție dedicată unor mari personalități din sporturile olimpice.

Proiectul dezvoltat de Comitetul Olimpic și Sportiv Român (COSR) și ICI România reprezintă o colecție de 119 NTF-uri denumită „The Generational Circle”.

Colecţia de debut este o recunoaştere a istoriei COSR şi a prezenţei României la Jocurile Olimpice, realizată virtual sub forma unor momente istorice reprezentate de NFT-uri.

Platforma ICI D|SERVICES, unde vor putea fi accesate „bunurile digitale”, va funcţiona similar cu o piaţă NFT deja existentă și se va lansa pe 26 aprilie.

„Primul meu NFT este modul personal de a onora mulţi dintre eroii mei, figuri marcante ale sporturilor olimpice, dar şi modele autentice de dăruire şi perseverenţă, care pot inspira generaţiile tinere să-şi găsească pasiunea şi să devină campionii de mâine, indiferent de drumul ales. Sunt încântat să joc un mic rol în lansarea primei iniţiative guvernamentale de acest fel, care demonstrează încă o dată, pe de o parte că România îşi merită reputaţia de ţară a inovaţiei, iar pe de altă parte, că pasiunea poate alimenta evoluţia în orice domeniu: de la sport la guvernare”, a spus David Popovici, conform COSR.

Ce sunt NFT-urile

Inițialele NFT vin de la non-fungible token. Token-ul este o dovadă care îi dă posesorului acces la o valoare digitală. Caracterul non-fungibil presupune că token-urile nu pot fi replicate. Aceste caracteristici fac din NFT-uri bunuri digitale unice, iar asta suscită interesul colecționarilor.

NFT-urile căutate de colecționari nu au o existență fizică, palpabilă, ele „trăiesc” pe platforme blockchain.

Afacerile cu NFT atrag artiști, sportivi, rapperi - tot ce însemană vedete, care produc sau dețin lucruri pentru care fanii sunt dispuși să plătească.

Spre exemplu, fondatorul Twitter, Jack Dorsey, și-a scos la licitație primul mesaj postat vreodată pe rețeaua sa socială, iar cineva a plătit aproape 3 milioane de dolari pe el. Acea postare pe Twitter, care datează din anul 2006, a fost scoasă la licitație sub formă de NFT pe blockchain-ul Ethereum. Licitația a fost organizată pe platforma Valuables by Cent.

De cealaltă parte, casa de licitații Christie’s a anunțat pe 11 martie 2021 că a vândut un NFT pentru suma de 69,3 milioane de dolari. Piesa intitulată Everydays: the First 5000 Days este un colaj de 5000 de fotografii în format JPEG, realizat de artistul digital Mike Winkelmann (40 de ani), cunoscut sub pseudonimul Beeple.

Și Crypto.com, un exchange de criptomonede din Hong Kong, cu peste 10 milioane de utilizatori, a lansat în 2021 o platformă pentru NFT. Din start a semnat cu vedete dornice să-și vândă NFT-urile către colecționari din toată lumea. Printre aceștia, echipa de Formula 1 Aston Martin Cognizant și cântăreții Lionel Richie și Snoop Dogg.