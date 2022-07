VIDEO INTERVIU Cum se crește un business cu ceasuri și bijuterii originale. Crystaltime și rolul eMAG în evoluția unei afaceri

Cum a fost tranziția de la antreprenor în IT la negustor de ceasuri și bijuterii?

A existat o perioadă de suprapunere. Noi am început colaborarea cu eMAG dezvoltând pentru eMAG, la comanda acestora, modulele de integrare între platforma Marketplace, care abia se lansase, și câteva platforme opensource utilizate la scară largă la noi. În paralel, noi începusem deja să ne mișcăm pe zona de comerț online, pentru că după 10-12 ani de dezvoltat magazine online pentru clienții noștri, ne-am gândit că e o mișcare bună și pentru noi și practic am primit de la început, din primele luni, invitația de a ne alătura Marketplace-ului.

Cu alte cuvinte, voi, din furnizor, ați devenit un fel de clienți pentru Marketplace. Cum ați luat decizia asta? De ce ați considerat că e bine să mergeți într-un Marketplace într-o perioadă în care acestea nu erau foarte populare?

Am căutat întotdeauna să fim în pas cu vremurile și, este adevărat, marketplace-urile nu erau foarte populare în România la început, dar dacă ne-am fi uitat un pic peste graniță și am fi văzut ce se întâmplă pe afară, era rezonabil să ne gândim că practic și în România direcția va fi similară cu cea de afară din punct de vedere al aspectelor tehnice legate de listare. Pentru noi nu a fost un efort foarte mare pentru că noi aveam la îndemână resursa software, deci am decis să încercăm să vedem ce se întâmplă. N-aveam foarte multe de pierdut. Marketplace-ul ne-a adus de la început un plus pe partea de vânzări și de acolo totul e istorie.

Cum a fost experiența de început? Dacă ar fi să compari anii de început cu ce se întâmplă acum pe Marketplace, cum arată perspectiva asta?

Erau mai bune și mai rele în sensul că pe de o parte concurența noastră era mult mai mică, educația pieței era mult mai la început. Clienții nu diferențiau. Sunt și acum foarte mulți care nu diferențiază de fapt între produsele vândute de eMAG și produsele vândute de seller. Pe de altă parte, între timp a crescut concurența, dar a crescut foarte mult și clientela, deci practic se compensează în cele din urmă, trendul fiind în final ascendent.

Voi vă pricepeați la magazine online. Aș rișca să spun că a fost un background util pentru perioada în care ați devenit comercianți. Ce v-a folosit din experiența de IT-ști sau de dezvoltator de magazine online în negustoria online?

Aveam deja experiența interacțiunilor cu ai noștri clienți pe partea de dezvoltare, în sensul că am învățat de la aceștia prin cerințele pe care ni le adresau cu privire la magazinele lor. Ce este de făcut pentru a câștiga clienți? Ce este de evitat? Am pus întotdeauna un accent deosebit pe partea de usability, pentru că întotdeauna trebuie să ții cont de ușurința cu care un consumator mediu poate găsi informația de care are nevoie, produsul de care are nevoie, poate parcurge procesul de comandă și, respectiv, poate finaliza comanda. Mă uimește uneori că și în ziua de azi găsim foarte multe sisteme informatice care se actualizează, vin cu versiuni noi, cu versiuni mai bune. Chiar în ultimele luni de zile unul dintre cei mai mari curieri de la noi a lansat o nouă aplicație dedicată magazinelor online, care e mult mai slabă decât cea anterioară.

Noi am ținut cont de toate aceste aspecte de la început. Am încercat dintotdeauna să optimizăm partea de interfață, deci din punct de vedere a posturii noastre de dezvoltatori software, cred că acesta a fost cel mai mare plus.

De ce ceasuri și bijuterii? Din ce am observat, negustoria cu ceasuri e o categorie destul de competitivă, nu e ușor de făcut businessul acesta.

Este adevărat, noi am început pe zona de astfel de accesorii încă din 2011 și am evoluat de acolo încet-încet, de la produse non-brand până la punctul la care am deschis chiar un punct fizic de vânzare în unul dintre cele mai luxoase centre comerciale din București. Era vorba de un monobrand. Adusesem exclusiv în România, la acea vreme, o marcă europeană de bijuterii, iar de acolo lucrurile au evoluat în mod natural. Ne-am extins gama de produse, am mers înspre ceasuri, iar în ziua de astăzi ceasurile au ajuns să ducă greul în cifra noastră de afaceri. Într-adevăr, concurența este foarte mare, numai că marfa noastră provine în mod exclusiv fie de la producători, fie de la reprezentanțele oficiale ale acestora în România.

Lucrând pe canale oficiale, ne sunt impuse o mulțime de rigori din punct de vedere al serviciului pe care îl oferim, al modului în care ne prezentăm produsele. Aceste rigori sunt îndeplinite de puțini dintre acei foarte mulți comercianți de pe piață. Ca atare, foarte puțin sunt în postura noastră, iar aceasta este o postură privilegiată pentru că în afară de siguranța pe care o putem oferi clienților cu privire la autenticitatea produsului pe care îl cumpără, avem acces imediat după lansare la cele mai noi colecții.

Avem acces la o gamă foarte variată de produse. În general, concurenții noștri, foarte mulți dintre ei, se bazează pe lichidări de stoc. Fac achiziții apărute în urma unor lichidări de stoc, a unor colecții vechi. De multe ori, gamele lor de produse sunt mult mai limitate decât ale noastre. Cam asta a fost povestea, traseul prin care am ajuns acolo unde suntem azi. Ne-am concentrat pe zona de ceasuri în cele din urmă pentru că lucrurile au evoluat și contextual în felul acesta.

Întotdeauna am încercat să urmărim obținerea unui feedback foarte bun din partea clienților care, de altfel, se vede și pe www.crystaltime.ro și pe ratingul nostru din cadrul platformei eMAG. Avem foarte multe opinii, review-uri din partea clienților și avem un scor nemaipomenit, iar acest lucru nu se obține ușor, ci cu foarte multă muncă.

Cât de mult contează rating-ul?

Eu mă refeream mai devreme, în primul rând, la rating-ul nostru ca business, nu neapărat la rating-ul de produs. Este destul de dificil să colectezi un număr relevant de opinii pe fiecare produs. Gama de produse pe care o avem în ofertă depășește 10.000 de repere și atunci practic nu se strâng neapărat vânzări foarte mari pe un număr foarte restrâns de repere. La noi până la urmă ce vinde în primul rând este certitudinea oferită de brand și aspectul pentru că în cele din urmă este vorba de un accesoriu care trebuie să arate bine pentru cine îl poartă. Deci, alegerea este foarte subiectivă. Dacă un client are deja certitudinea calității garantată prin proveniența produsului din brandul pe care îl poartă, mai departe, totul ține de gust.

Cât de rău vă încurcă falsurile? V-ați lovit de acest lucru?

Chiar săptămâna trecută unul dintre furnizorii noștri, grupul italian Morellato, ne-a atras atenția asupra unor posibile falsuri oferite pe piața din România și urmărim cu atenție.

Problema vine din faptul că, practic, cine vinde un fals utilizează aceeași poză de produs pe care o utilizăm și noi. Dar, de fapt, livrează cu totul și cu totul altceva. Uneori sunt falsuri realizate destul de bine din punct de vedere vizual. Un nespecialist ar putea fi păcălit cu ușurință la prima vedere. Tocmai de aceea, noi ne legăm de originea produselor pe care le vindem și pe de altă parte, tot ceea ce expediem prin magazinul propriu pleacă și cu serviciul de deschidere la livrare. Ne încurajăm clienții să deschidă înainte de a plăti sau, dacă sunt plătite comenzile online, înainte de a semna de primire, să se asigure că totul este absolut în regulă. Această abordare oferă, bineînțeles, un grad suplimentar de încredere. E adevărat, discuția asta vine după ce omul deja a plasat comanda. Deci, da, ne încurcă falsurile de pe piață. Și aici este un efort care trebuie să vină, pe de o parte din partea proprietarilor brandurilor și pe de altă parte din partea autorităților române care să urmărească și să sancționeze astfel de reclamații.

Incidența falsurilor e mai mare la bijuterii sau la ceasuri?

Pe zona noastră de activitate, la ceasuri.

Ce servicii vă ajută cel mai mult pe Marketplace?

Deși platforma eMAG permite și listarea manuală a produselor și actualizarea manuală a informațiilor cu privire la disponibilitatea de stoc, din punctul nostru de vedere serviciul tehnic de comunicare prin API, este indispensabil pentru că asta ne asigură o listare rapidă a produselor și o actualizare foarte rapidă a stocurilor, a informațiilor despre stoc în eMAG. Cel mai rău lucru care se poate întâmpla în relația cu eMAG, de exemplu, este să primim o comandă pe care să nu o putem onora din cauză de lipsă de stoc. Ori pentru noi ultima oară s-a întâmplat acest lucru în urmă cu un an jumate.

Din punctul ăsta de vedere, serviciul de integrare automatizată a produselor noastre în platformă este indispensabil. Mai departe, trecem la zona ce ține mai mult de comercial.

Serviciul Genius, lansat relativ recent de eMAG, s-a dovedit a ne aduce un plus. Recunosc, la început am fost reticenți să ne înrolăm în Genius pentru că era vorba de a ne asuma niște condiții de retur care riscau să ne aducă pierderi. Dar, în cele din urmă, am constatat că acele creșteri care au venit de pe urma înrolării în Genius ne-au fost favorabile.

Spuneai mai devreme de 10000 de repere, cu câți oameni lucrezi?

Echipa completă numără 5 persoane.

Nu e foarte mult.

Nu avem o echipă mare pentru că automatizarea proceselor, așa cum spuneam mai devreme, și mai departe optimizarea proceselor logistice, ne ajută să fim eficienți.

Dacă ar fi să îmi spui o inovație pe care ați făcut-o voi în toți anii aceștia de când ați devenit practic comercianți. Care ar fi această inovație?

Am încercat în permanență tipuri de produse care nu existau încă la noi pe piață. Întotdeauna este vorba despre un echilibru între ceea ce înseamnă a intra într-o piață deja existentă și a te lovi de concurența deja existentă și pe de altă parte, de a veni cu ceva nou pentru care trebuie să creezi tu piața și despre care există riscul să nu funcționeze așa cum ai sperat.

Am încercat să venim cu tot soiul de produse interesante, de nișă. Ultima adăugare în portofoliu de care suntem foarte încântați sunt niște brelocuri pe care le importăm din Germania. Se numesc aviation tag. Sunt destinate entuziaștilor în domeniul aviației. Sunt practic niște brelocuri sau taguri pentru bagaj decupate din fuzelajul unor avioane reale. Atunci când avioanele ajung să fie casate, nemții preiau segmente din fuzelajele lor și le transformă în produse noi. Este ceea ce în străinătate se numește upcycling.

Fiecare astfel de breloc este gravat cu seria de înmatriculare a aeronavei din care provine, cu seria unică.

Și aici a fost și eMAG-ul o modalitate foarte bună de a testa interesul clienților în zona aceasta. Practic eMAG poate constitui în astfel de situații o variantă ieftină de a testa o nouă idee, deoarece câștigi, fără un cost foarte mare, o expunere foarte ridicată.

Există vreun obiect cu o poveste mai specială?

După cum vă spuneam, fiecare aviation tag are în spate un număr de înregistrare al unei anumite aeronave. Am avut la un moment dat în ofertă, din păcate s-a epuizat acum, un avion despre care se știe că a zburat cu el prin Prințul Charles la o anumită festivitate. Sunt avioane care au fost primul din tipul lor care au ieșit pe piață. Este și acum în ofertă un avion care a fost folosit din timpul celui al Doilea Război Mondial. E practic un fragment de istorie aviatică.

Dacă ar fi să-i dai un sfat unui antreprenor care s-ar apuca acum de comerț și ar vrea să folosească Marketplace-ul eMAG, ce i-ai spune să facă și ce i-ai spune să nu facă?

I-aș spune să nu încerce să păcălească sistemul pentru că sistemul este foarte bine pus la punct. Ce le-aș spune să facă? Să aibă grijă de clienții lor, să își trateze clienții așa cum și-ar dori ei să fie tratați atunci când sunt clienți.

Care sunt cifrele afacerii voastre? Câți bani faceți din asta? Cât vine din colaborarea cu Marketplace-ul? Cât ați avut anul trecut cifra de afaceri.

Anul trecut au fost în jur de 300.000 de euro, dintre care 60-40% în favoarea eMAG. Proporția eMAG a fost într-o ușoară creștere în ultima perioadă.

Pe de o parte, eMAG reprezintă o modalitate cu riscuri mai reduse, în sensul că atunci când investești în promovare îți asumi riscul faptului că s-ar putea să nu se întoarcă suficient raportat la cât ai investit. Atunci când intri în eMAG Marketplace, practic, costurile tale intervin doar în momentul în care se întâmplă vânzarea, deci el este și un fel de plasă de siguranță, mai ales în vremurile tulburi pe care le trăim, cu pandemie, războaie și așa mai departe.

eMAG a fost o constantă pentru noi din punct de vedere al veniturilor pe care ni le-a adus.

Ce urmează? Ce planuri aveți?

Dorim să extindem în continuare gama de produse, să aducem mărci populare pe care știm că le-am vinde foarte bine. Sunt, din păcate, procese de durată pentru că, așa cum vă spuneam încă de la început, mergem doar pe relații oficiale cu mărcile respective, fie direct, fie prin intermediul reprezentanțelor și dorim să creștem în continuare. Până acum lucrurile au mers foarte bine și depunem toate diligențele să meargă bine în continuare.

Care e ceasul tău preferat și bijuteria preferată?

Bijuteria preferată? E foarte simplu. Este inelul pe care i l-am oferit soției mele, inelul de logodnă. Nu vindem încă așa ceva, dar stați pe aproape.

În materie de ceasuri e foarte dificil, pentru că pe de o parte sunt ceasurile sport care îmi plac foarte mult, pe de altă parte sunt piese elegante, mai scumpe, cu tot felul de complicații. Noi importăm exclusiv în România un brand elvețian pe care l-am adus încă de acum circa 3 ani, se numesc Aerowatch. Este o marcă de familie, cu peste o sută și ceva de ani de tradiție. Sunt acolo niște piese într-adevăr deosebite.

Mai am o curiozitate. Se mai vând ceasurile rusești? Aveau o reputație pe vremuri.

Nu știu în ce măsură o să vă surprindă răspunsul meu. Noi aveam o singură marcă rusească pe site, dar le-am scos de pe site când a început războiul din Ucraina.

