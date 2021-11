Companie a colosului Tencent, nou studio de jocuri video în București

Compania norvegiană de gaming Funcom, deținută de colosul IT chinez Tencent, deschide un studio de jocuri video în București.

Funcom, cunoscută pentru jocuri precum Anarchy Online, Age of Conan și The Secret World, caută pentru studioul din București angajați care vor lucra pe brand-uri precum Conan și Dune.

De activitatea Funcom în România se va ocupa Ionuț Codreanu, pe care compania l-a numit în funcția de Head of Studio.

„Dune este cel mai ambițios proiect al nostru de până acum. Frank Herbert a creat un univers emblematic și suntem încântați că avem șansa să îl recreăm în jocul nostru”, spune Ionuț Codreanu.

„Suntem bucuroși că am găsit persoana potrivită pentru a deschide un nou studio în București. Ionuț are o experiență bogată pe piața de gaming din România, lucrând de mai mult de 17 ani în companii precum Vivendi, Bandai Namco și Ubisoft. Suntem încrezători că Ionuț va transforma Funcom București într-un jucător important. Studioul din București va fi implicat în dezvoltarea unor proiecte precum Dune, Conan Exiles și nu numai”, a declarat, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro, Rui Casais, CEO Funcom.

„Primii colegi sunt deja aici și am pornit activitatea. Căutăm în continuare oameni talentați alături de care să ne atingem obiectivele noastre foarte ambițioase. Vrem să construim un departament de testare care va lucra alături de echipele de producție pentru a ne asigura că livrăm jocuri la cel mai înalt standard de calitate. În același timp, punem bazele unei echipe de automatizări care va eficientiza modul în care dezvoltăm și testăm jocurile. Pentru a ajunge acolo, ne dorim să aducem oameni experimentați, dornici să-și dezvolte noi abilități și să lucreze cu cele mai noi tehnologii”, a spus Ionuț Codreanu.

Sediul Funcom este în centrul Bucureștiului, aproape de Piața Victoriei.

Funcom, fondat în 1993, este un dezvoltator și publisher de jocuri online pentru PC și console. Compania are peste 20 de titluri lansate, printre care se numără „Conan Exiles”, „Secret World Legends”, „Age of Conan: Hyborian Adventures”, „The Longest Journey”, „The Park” și „Dreamfall: The Longest Journey”.

În 2020, Funcom a intrat în portofoliul Tencent Games, divizia de jocuri video a colosului IT chinez, cel mai mare distribuitor de astfel de producții din lume.