Cum se explică popularitatea aplicației Clubhouse - studiu

Clubhouse este o aplicație de social networking bazată pe audio-chat, lansată încă din 2020. Aplicația fenomen a atras în ultimul timp cele mai aprinse discuții dar, mai presus de toate, peste 2 milioane de utilizatori din întreaga lume. Iată cum explică datele unui studiu popularitatea aplicației.

Digitas România și Publicis Media au realizat, în perioada 9-14 februarie, un studiu rapid asupra fenomenului Clubhouse. Creat pe 809 respondenți, studiul a identificat date legate de usage, inexistente încă pentru România. Datele și concluziile sunt prezentate în infografic.

“La început de februarie ne-am dat seama instant că vorbim despre o nouă rețea-fenomen și că acesta este un start-up unicorn care va avea succes și la noi. Și, cum ne plac unicornii, am rulat și un research proprietary, pentru că încă nu există în Romania date legate de usage. Le gasiti in infografic. De-atunci și până acum am intrat deja în trei-patru sesiuni ca speaker și-am navigat și prin zeci, chiar sute de “rooms” din USA. Ne-am bucurat să ne reconfirmăm că ceea ce aparent poate arăta ca o limitare (mai ales lipsa content-ului audio-video), de fapt, generează interes și stimuleaza creativitatea”, explică Alexandra Caciur, Head of Data & Business Intelligence – Digitas România

Clubhouse este o aplicație de social networking bazată pe audio-chat, lansată înca din 2020 de către dezvoltatorii de software Alpha Exploration Co. În decembrie 2020, aplicatia a fost evaluată la aproape 100 milioane de dolari ca, mai apoi, pe 21 ianuarie 2021, să ajungă la un miliard de dolari americani.

Fondată în martie 2020, aplicația a “explodat” abia în februarie 2021, momentul în care Elon Musk a găzduit pe Clubhouse audio-chat-ul cu Vlad Tenev, CEO Robinhood. Evenimentul a maximizat limitele spațiului de conversație al aplicației și a fost transmis în direct pe YouTube. Evenimentul a propulsat Clubhouse în chart-urile de startup și a declanșat o adevărată luptă pentru invitații.

După fondurile atrase de la lansarea sa, Clubhouse este considerat un Unicorn startup, precum Airbnb, Uber și SpaceX.

O mecanică specială de acces limitat ce creează sentimentul de exclusivitate și dorință

Ca o persoană să intre în aplicație, un utilizator existent al Clubhouse trebuie să-i trimită o invitație, oferindu-i astfel acces la configurarea contului. Persoana invitată primește pe telefon un text cu un link, fiind direcționată către o pagină de înscriere din aplicație.

Cu toate acestea, utilizatorii Clubhouse nu pot trimite invitații către oricine dorește să se alăture. Pentru început, ei au doar două invitații disponibile. În acest moment, Clubhouse este disponibil doar pentru utilizatorii de iPhone, urmând ca aplicația să fiesi acum se lucreaza la dezvoltarea catre Android

Cum funcționează

“Platformele de socializare reprezintă principalul nostru mijloc de conectare și comunicare, iar în contextul actual, importanța și utilizarea acestora a crescut destul de mult. Însă, cu cât devin mai mult parte integrantă din viață de zi cu zi a oamenilor, și nevoile lor în ceea privește experiență pe aceste platforme se diversifică. Astfel, observăm apariția și promovarea unor noi platforme de socializare, tot mai creative și inovative, care răspund unor nevoi mai specifice. Clubhouse este o astfel de platfomă online, disponibilă momentan doar pe iOS, cu rolul de a invita utilizatorii să ia parte la diverse discuții, de genul TED Talks”, declară Andreea Zanfir, Consumer Data Strategist - Starcom România

Clubhouse creează un loc în care oamenii se pot întâlni pentru a găzdui, asculta și, în unele cazuri, pot să participe în conversațiile din comunitate.

În momentul în care o persoană deschide aplicația, îi este prezentată o listă de “camere”, precum și o listă cu cei care se află în fiecare cameră. Persoana respectivă poate intra în ce cameră dorește, doar atingând respectiva cameră sau își poate crea una proprie.

Până în prezent, majoritatea camerelor Clubhouse au un vibe TED Talk, cu un singur vorbitor, în timp ce toți ceilalți ascultă. Alți utilizatori se pot alătura conversației doar atunci când moderatorul consideră că este cazul, dar acest lucru se întâmplă mai rar, în funcție de discuție.

Zeci de conversații au loc în același timp, permițând utilizatorilor să sară de la un chat la altul, de la un vorbitor la altul, în funcție de ceea ce-și doresc.

Un "Nou Tip de Orice"

“Partea inedită la Clubhouse este că, pe lângă faptul că generează multe întrebări și curiozități, îți oferă gratuit oportunitatea de a participa la debate-uri LIVE, tematice. Aplicația poate fi folosită și pentru consultanță, acel loc virtual unde putem avea discuții cu clienții, dar și pentru acces la foarte multe podcasturi și audio books din domenii interesante și diferite, fie pentru work, fie pentru dezvoltare personală”, explică Mădălina Tătaru, Data & Analysis Manager – Digitas România

Un Nou Tip de Explorare a Talentelor - fără indicii vizuale, vocea trebuie să umple spațiul virtual și să domine camera.

Un Nou Tip de Conținut - vorbitorul invitat adună creatori de conținut care aduc valoare în discuție.

Un Nou Tip de Influențatori - inteligența și talentul de a atrage interes câștigă, astfel că influencerii cu comunități pe alte platforme sunt nevoiți să țină pasul. Vorbitori internaționali de succes s-au mutat deja pe Clubhouse, cu un program strict, pe ore, și își iau rămas bun de la Facebook. În timpul transmisiilor live. Pe Facebook.

Un Nou Tip de Atenție – se aplică regulile de conținut scurt – intervalul de 15-20 secunde. Mulți oameni intră în cameră atrași fiind de denumirile sesiunilor și de numele vorbitorilor. Dacă, însă, nu găsesc nimic interesant în acel interval de timp (15-20 secunde), migrarea devine destul de dinamică.

Un Nou de Intimitate - spre deosebire de rețelele sociale unde totul este public, fiecare cameră din Clubhouse dă sentimentul unei discuții private.

Un Nou Tip de Formate Sociale - chiar dacă se pare că formatul audio limitează cumva creativitatea, vorbitorii au arătat enorme schimbări de paradigmă - de exemplu, networking-ul silențios este o cameră în care intră unii specialiști de nișă (ex UX). Ei nu vorbesc, ci doar analizează profilurile celor intrați în sesiunea respectivă.

Un nou tip de monetizare – vorbitorii invitați vor fi plătiți pe viitor - subiect încă dezbătut în câteva camere în acest moment. Clubhouse a anunțat deja noi caracteristici viitoare, cum ar fi bilete sau abonamente și plăți direct din aplicație.

Evoluția în România - primele date din România

12,9% dintre utilizatorii de iPhone din România, mediul urban, au deja Clubhouse.

Aceasta se traduce în 74.175 utilizatori de internet, din mediul urban care se află deja în Clubhouse (până în 14 februarie).

Mai mult de-atât, numărul lor se va dubla în viitorul apropiat - 12.1% mai mulți oameni și-au declarat intenția de intra în aplicație.

Profilul Clubhouse românesc

100% cu vârsta între 18-44 ani, 46% dintre aceștia fiind tineri profesioniști

46% bărbați și 54% femei

Utilizatori și cunoscători de tehnologie.

Ei apreciază cel mai mult utilitatea aplicației, tipul special de acces și factorul live - o nouă sesiune are loc în fiecare oră.

“În România, vom căpăta noi competențe ca vorbitori, vor aparea noi influențatori, vom ieși din carapace și vom dezbate mai mult, iar unii dintre noi vor părăsi rețelele “tradiționale” și își vor petrece timpul aici. Welcome, Clubhouse!”, spune Alexandra Caciur.