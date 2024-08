Chirii 2024: Ce imobile caută să închirieze românii, în general, și ce preferă studenții (Storia)

În 2024 a crescut ușor procentul studenților care preferă să locuiască cu chirie, potrivit unui studiu realizat de platforma de imobiliare Storia, care mai arată ce bugete disponibile au tinerii pentru a închiria o locuință.

Anul acesta, 82% dintre studenți preferă să locuiască cu chirie pentru a beneficia de un confort locativ superior, o creștere ușoară față de cei 80% din 2023, arată platforma online de imobiliare.

În același timp, 10% dintre studenți nu au avut opțiunea de a locui la cămin, fiind nevoiți să aleagă închirierea, comparativ cu 11% în anul anterior.

54% dintre respondenții non-studenți aleg să locuiască în imobile închiriate pe termen limitat, până reușesc să-și achiziționeze o locuință.

25% dintre non-studenți consideră că locuitul cu chirie este mai avantajos din perspectiva bugetului, în timp ce 18% motivează că nu doresc să acceseze un credit bancar pe o durată mai mare de timp, iar 16% consideră că au o flexibilitate mai mare dacă locuiesc cu chirie întrucât se pot muta mai ușor în alt loc.

„În perioada august-septembrie vedem în fiecare an o creștere a activității pe piața imobiliară, odată cu începerea anului universitar și cu mutarea studenților în marile orașe. Conform celui mai recent studiu pe care l-am desfășurat, studenții continuă să aibă preferințe similare cu cele de anul trecut: locuințe complet mobilate, cu mobilier modern, curate și cu costuri reduse de întreținere. În plus, aceștia apreciază relațiile transparente și respectuoase cu proprietarii, așteptând un preț corect pentru închiriere, lipsa vizitelor neanunțate și un contract de închiriere clar. Am observat, de asemenea, o tendință de creștere a bugetului disponibil pentru chirie în rândul studenților. Aceștia beneficiază de un sprijin financiar mai consistent din partea părinților, ceea ce poate justifica și dorința mai accentuată de a locui singuri comparativ cu anul precedent”, a declarat Monica Dudău, Senior Marketing Manager Storia & OLX Imobiliare.