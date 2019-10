Cel.ro vs eMag.ro. Fazele unei confruntări între David și Goliat. Ce spune eMag

eMag.ro liderul pieței de e-commerce și Cel.ro, unul dintre principalii săi concurenți, sunt în confruntare deschisă. Cea mai recentă bătălie, arbitrată de fisc, a adus retailer-ului online eMag.ro o sancțiune, în urma unei reclamații făcute de Cel.ro pentru “publicitate înșelătoare”, după cum susține reclamantul. Disputa a început de câteva săptămâni, chiar înainte de Black Friday 2019, cea mai importantă perioadă din an pentru vânzările online.

Pe 6 iulie 2019, pe Youtube, apărea un nou canal și un vlogger, cumva, inedit pentru România: Tiberiu Pop, șeful și proprietarul Cel.ro.

Inedit, pentru că nu sunt prea dese ocaziile în care un patron/CEO să ia comunicarea pe cont propriu și să vorbească despre “mizerii din comerțul online românesc” după cum promite descrierea canalului.

Primul video deschide primul front și dezvăluie ținta (cea mai importantă dintre ele) în primele 2 minute: eMag.ro, retailer-ul online cu cea mare cifră de afaceri din România. Subiectul: piața de comerț online și sursele pentru cifrele din 2018.

Tiberiu Pop își expune teza fără ocolișuri: cifrele pieței de e-commerce din România ar fi umflate în beneficiul liderului eMag.ro. Cu ce argumente își susține afirmațiile poți să vezi în materialul video „Cât de mare a fost piața de comerț online din România în 2018?”

O săptămână mai târziu, un alt video pe canalul propriu, un nou front și o nouă țintă (pe lângă eMag.ro): Consiliul Concurenței. Subiectul: o amendă consistentă primită de Cel.ro, de la Consiliu, în octombrie 2018, pentru preluarea fără notificare a trei domenii de internet și anunțul că sancțiunea primită va fi contestată în instanță.

De data asta însă, tușa se îngroașă pentru că miza e foarte concretă: amenda de 1,6 milioane lei (peste 300.000 de euro) „mai mare decât tot profitul făcut de noi, în ultimii 10 ani” după cum afirmă Tiberiu Pop chiar la începutul materialului video.

Proprietarul Cel.ro nu mai comentează cifre și statistici ci trece la acuzații explicite împotriva funcționarilor Consiliului Concurenței: favorizarea eMag pentru dobândirea și menținerea unei poziției dominante pe piața online, „abuz în serviciu”, „corupție”, „fals”, „uz de fals”, „șpagă”.

În 12 minute, vizualizate și cu ajutorul promovării de aproape jumătate de milion de ori (n.r. - la ora redactării), Tiberiu Pop susține că amenda este abuzivă și are ca scop eliminarea Cel.ro din piața comercianților online în beneficiul liderului eMag și în detrimentul consumatorilor.

Postarea video a reușit să atragă atenția șefului Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, care a respins acuzațiile.

Într-o declarație pentru Economica.net, Bogdan Chirițoiu spune că procedurile au fost urmate corect și că reprezentanții Cel.ro au avut șansa să-și susțină cauza la audieri dar nu au folosit-o.

„Oamenii sunt corecţi în Consiliu. Orice investigaţie e para-verificată de mulţi oameni. Pe de altă parte, au zis ceva de eMag. Unde îi favorizăm, când sunt şi ei verificaţi de Consiliu, chiar acum când vorbim, şi riscă să primească o amendă?” a spus Bogdan Chiriţoiu care a adăugat că disputa legată de amenda primită de Cel.ro va fi decisă la tribunal.

În sfârșit, a treia apariție video contondentă a lui Tiberiu Pop vizează cea mai recentă reclama eMag în care apare filosoful Mihail Șora, un videoclip ce a stârnit vii polemici în mediul online.

Proprietarul Cel.ro vorbește despre monopol, adversarul eMag devine personaj secundar și apare o țintă nouă, Olx.ro, afacere deținută de aceeași multinațională care are și eMag .

După remarcile sarcastice despre libertate (a consumatorului captiv, a presei co-interesată financiar) Tiberiu Pop mitraliază cel mai vizitat site de anunțuri din online-ul românesc.

Acuzația și constatările sunt similare: comportament de monopol, consumatori dezavantajați. Concluzia e chiar în titlul materialului video: Monopolul face rău portofelului tău. Cazul OLX

Cum reacționează reprezentanții eMag? Public cel puțin, liderul pieței a lăsat - până acum - impresia că ignoră aparițiile video și, cel mai probabil, între timp, își consultă discret avocații.

eMag a reacționat rapid la anunțul (distribuit de adversar) despre sancțiunea primită de la fisc, în urma reclamației Cel.ro privind „publicitatea înșelătoare” cu precizarea că nu e vorba despre o amendă ci despre un avertisment și că respectă bunele practici din industrie.

StartupCafe.ro a căutat să obțină de la reprezentanții eMag.ro un punct de vedere despre disputa deschisă de Cel.ro. Iată răspunsurile la întrebările trimise:

1. Cum comentează eMag afirmațiile legate de incorectitudinea cifrelor pieței de e-commerce din Romania?

„Comerțul online este un canal de vânzare din piața de retail, nu poate fi asimilat unei piețe separate. Așa cum există retaileri tradiționali mari de bunuri de larg consum, care vând și online, există și comercianți care au în principal prezență online, dar și puncte de vânzare offline. La acestea se adaugă volumele mari care vin de la comercianți internaționali care vând în România (Amazon, Aliexpress, Wish, eBay, About You, etc).

Astfel, volumul vânzărilor online a fost estimat de mai mulți specialiști pe baza vânzărilor realizate de comercianții online locali, de giganții internaționali, de către retailerii offline din toate domeniile. Valoarea estimată a canalului de comerț online poate fi calculată și prin numărul de colete transportate de către companiile de curierat și Poșta Română.”

2. Cum comentează eMag reproșurile proprietarului Cel.ro privind o presupusă poziție dominantă a eMag pe piața de e-commerce din Romania, în detrimentul consumatorilor și al micilor operatori?

„eMAG nu are o poziție dominantă, nu există o „piață” ecommerce. Cu vânzările din România, ne aflăm în afara top 10 retaileri, cu mult în spatele top 5 al celor mai mari. eMAG contribuie la creșterea comerțului online, încă la un nivel scăzut din totalul pieței de retail, comparativ cu țările dezvoltate.

eMAG a adus o concurență mai mare, prețuri mai bune, transparentizarea prețurilor, îmbunătățirea serviciilor și creșterea încrederii în ecommerce. Începând cu 2011, eMAG a deschis propriul canal de vânzare către alți comercianți dornici să-l folosească, în acest moment existând peste 19.000 de selleri activi în platformă.”

3. Cum comentează eMag recenta afirmație publică a șefului Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu potrivit căreia, eMag, ”riscă să primească o amendă” în urma investigației deschisă de consiliu?

„eMAG colaborează cu autoritatea și a pus la dispoziția acesteia toate informațiile necesare pentru clarificarea situației. Conform studiilor europene și a practicii autorităților de concurență din alte state membre ale UE, nu credem că există vreun motiv pentru a fi sancționați. O decizie pripită de sancționare, doar ca reacție la presiunea unor concurenți, ar duce la un impact insurmontabil al sectorului de comerț online și al economiei digitale din România.”