Caraș-Severin: Se va construi un nou parc fotovoltaic, care va fi operațional din anul 2025

Un nou parc fotovoltaic de 61 MW va fi construit în județul Caraș-Severin, în urma unui proiect realizat de dezvoltatorul Monsoon și platforma globală Nala Renewables, potrivit unui comunicat transmis, vineri, StartupCafe.ro.

În luna iunie 2024, cele două companii au încheiat o tranzacție pentru un nou parc fotovoltaic în județul Caraș-Severin, a cărui construcție este așteptată să înceapă în al treilea trimestru al anului curent.

Proiectul ar urma să fie operațional și conectat la rețeaua electrică a României în 2025. Odată devenită operațională, centrala va genera aproximativ 80.000 MWh de energie curată pe an, potrivit estimărilor.

„Suntem încântați că am finalizat prima noastră achiziție cu Monsson, care are o experiență semnificativă în dezvoltarea și operarea proiectelor de energie regenerabilă în România. Este o țară atractivă pentru dezvoltarea, achiziționarea, construirea și operarea proiectelor de energie regenerabilă, parțial datorită unui mediu de reglementare favorabil, impulsionat de obiective ambițioase în domeniul energiei regenerabile. Ne așteptăm să rămânem activi în regiunea Europei Centrale și de Est în anii următori”, a declarat Will Herlinger, Director la Nala Renewables.