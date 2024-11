Black Friday 2024 Trendyol: Reduceri de până la 80% pe platformă

Trendyol, gigantul turc de comerț online prezent și în România, lansează prima campanie de Black Friday din țară, în care utilizatorii vor putea beneficia de reduceri de până la 80% la produsele de pe platformă, potrivit unui comunicat transmis, luni, StartupCafe.ro.

Campania care se va desfășura între 5-10 noiembrie va include reduceri semnificative la o gamă variată de produse, precum modă pentru femei, bărbați și copii, încălțăminte, accesorii, beauty, dar și articole pentru casă.

Aceasta va fi urmată de o a doua campanie sincronizată cu Black Friday-ul internațional, între 26 noiembrie și 1 decembrie.

„Suntem prezenți pe piața din România de mai puțin de un an și am observat deja un interes ridicat pentru produsele noastre. Cu atât mai mult, suntem încântați să oferim consumatorilor români o experiență de Black Friday completă și atractivă, în perioada considerată, în general, cea mai importantă din an pentru shopping. Aceasta este și prima noastră campanie de Black Friday din România, așa că am depus toate eforturile pentru a veni cu o ofertă care să răspundă tuturor nevoilor și așteptărilor, din toate categoriile de produse disponibile pe Trendyol”, declară Irem Yılandil, Head of International Expansion, Trendyol Group.