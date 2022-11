Black Friday 2022: 6 din 10 români intenționează să cumpere cel puțin un produs. Ce vor să achiziționeze

Anul acesta, de Black Friday 2022, 6 din 10 români intenționează să cumpere cel puțin un produs sau un serviciu, arată un studiu realizat de o agenție de cercetare.

Totodată, 58% intenționează să cumpere electronice și electrocasnice, în timp ce 38% au în plan să achiziționeze articole din categoria Fashion, iar 34% produse IT&C, arată un studiu MKOR Consulting.

Articolele de Fashion sunt primele și pe lista celor din Generația Z (48%), în timp ce electronicele și electrocasnicele sunt căutate de restul segmentelor de vârstă.

Produsele IT&C sunt la mare căutare în principal de persoanele cu venituri mari.

Mai bine de jumătate dintre consumatori și-au făcut planuri pentru reducerile din luna noiembrie.

Tinerii (Generația Z și Millennials, 71%), persoanele cu venituri mari peste 5.000 lei) și părinții (68%) au un interes mai mare pentru ofertele de Black Friday.

În ultimele 6 luni 78% dintre români spun că au căutat mai mult produse la ofertă, o soluție preferată în principal de Millenials, cei cu venituri mici și părinți (83%).

Chiar dacă majoritatea românilor sunt îngrijorați de inflație (79%) și costul ridicat al vieții (64%), aceștia vor să profite de reducerile de Black Friday.

Pentru românii cu venituri mici, Black Friday este o ocazie bună de a achiziționa produse pe care altfel nu și le permit, arată studiului. Iar 1 din 3 români care intenționează să cumpere la reducere de Black Friday fac asta pentru că obișnuiesc să cumpere la promoție de obicei, nu doar cu această ocazie.

Majoritatea cumpărătorilor (80%) nu au un buget fix, ci vor aloca sumele cheltuite în funcție de ce oferte vor găsi.

Cei care deja știu cât vor să cheltuiască de Black Friday în 2022 s-au orientat în funcție de resursele financiare disponibile (7 din 10), dar și în funcție de factori externi precum prețul produselor pe care vor să le cumpere (52%) sau contextul economic actual (25%).

În ceea ce privește factorii de care vor ține cont atunci când vor realiza cumpărăturile, 7 din 10 români au răspuns că vor avea în vedere resursele financiare de care dispun.

Jumătate din consumatori vor lua în considerare prețul produselor sau serviciilor pe care intenționează să le achiziționeze, iar 25% contextul economic actual.

Preferința pentru ecommerce se menține și în cazul cumpărăturilor de Black Friday.

Chiar și așa, aproape jumătate dintre consumatori și-au arătat intenția de a face cumpărături și în magazinele fizice din țară în această perioadă.

Mediul online este preferat și când vine vorba de căutarea de informații privind ofertele disponibile de Black Friday. Astfel, majoritatea respondenților (86%) vor cumpăra de „Vinerea Neagră” din magazinele online din România

„Black Friday 2022 are loc într-un context economic particular, cu care nu ne-am mai întâlnit până acum. Urmărind trendurile privind comportamentul consumatorului din România, ne-am propus să identificăm particularitățile celui mai mare eveniment de reduceri al anului. Așadar, am analizat comportamentul consumatorilor în ultimele 6 luni și am identificat care sunt principalele lor îngrijorări în perioada următoare, precum și cum impactează acestea cumpărăturile de Black Friday 2022”, spune Corina Cimpoca, fondatoarea MKOR Consulting.