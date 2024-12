Antreprenor român din IT, despre inteligența artificială: Fără niciun fel de dubiu, va lua jobul tuturor

Adrian Dragomir, fondatorul platformei românești de verificare a firmelor Termene.ro, crede că anumite joburi ar putea fi înlocuite în viitor de inteligența artificială (AI).

„Inevitabil, la toate conferințele la care am fost invitat am fost întrebat dacă AI-ul ne va lua joburile. Da! Fără niciun fel de dubiu. Și ne va lua jobul tuturor, inclusiv antreprenorilor. Nu știm în cât timp”, a spus antreprenorul IT marți, la o conferință de presă la care a participat și StartupCafe.ro.