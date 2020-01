Patronii din IT cer Guvernului mai multe posturi şi salarii mai mari pentru angajaţii Autorităţii pentru Digitalizarea României

Proiectul de HG nu face nicio referire la salarizarea personalului IT din ADR Ia un nivel adecvat, prin derogare de la grila din legea 153/2017. Eroarea de a salariza corespunzător specialiștii IT din administrația publică centrală a condus la deficitul sever pentru acest tip de personal în toate instituțiile. Însăși AADR are 25% dintre posturi neocupate datorită salariilor neatractive.