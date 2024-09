Angajații folosesc mai mult inteligența artificială la job în 2024 față de 2023. Ce beneficii cred că le aduce (studiu internațional)

Angajații cu sarcini de birou folosesc mai mult inteligența artificială în 2024 față de 2023, potrivit unui studiu internațional, care mai arată ce beneficii cred salariații că le aduce IA la job.

Utilizarea inteligenței artificiale de către angajații cu muncă de birou a crescut la 66% în 2024, față de 38% în 2023, conform studiului HP Work Relationship Index 2024.

Raportul arată că cei care folosesc instrumente AI la muncă cred că:

le ușurează sarcinile (73% dintre respondenți); 69% își personalizează modul în care folosesc AI pentru a fi mai productivi

AI joacă un rol-cheie pentru echilibrul dintre viața profesională și cea personală - 60% dintre respondenți;

AI le oferă noi oportunități de a se bucura de muncă – 68%;

De asemenea, 73% sunt de acord că o mai bună înțelegere a inteligenței artificiale le va facilita avansarea în carieră.

Angajații cu muncă de birou care folosesc AI sunt cu 11 puncte mai mulțumiți de relația lor cu munca decât colegii care nu utilizează tehnologia, arată raportul. În plus, 37% dintre cei care nu utilizează inteligența artificială au manifestat teama că ar putea rămâne fără locul de muncă din cauza AI, o creștere de cinci puncte față de anul trecut.

Studiul din acest an arată că încrederea în top management rămâne un factor esențial pentru o relație de muncă sănătoasă. Totuși, există o discrepanță între recunoașterea importanței abilităților umane (atenție, comunicare, gândire creativă, reziliență, empatie, inteligență emoțională) și încrederea liderilor în capacitatea de a livra conform funcției.

În timp ce peste 90% dintre liderii de business recunosc beneficiile empatiei, doar 44% se simt încrezători în abilitățile lor umane.

Doar 28% dintre angajați au parte în mod constant de empatie din partea liderilor de business, deși 78% o apreciază foarte mult.

Alte concluzii ale studiului:

doar 28% dintre angajații cu muncă de birou au o relație sănătoasă cu munca, adică o creștere cu un punct față de rezultatele de anul trecut;

cel puțin două treimi și-au exprimat dorința de a avea experiențe de lucru personalizate, inclusiv spații de lucru personalizate, acces la tehnologiile preferate și medii de lucru flexibile;

64% dintre angajați spun că, dacă munca ar fi adaptată nevoilor și dorințelor lor, ar fi mai implicați în a susține dezvoltarea companiei lor;

69% cred că le-ar spori bunăstarea generală;

68% ar fi stimulați să rămână mai mult timp la actualul angajator.â;

87% dintre angajați ar fi dispuși să renunțe la o parte din salariu pentru a beneficia de experiențe personalizate. În medie, aceștia ar fi dispuși să renunțe la până la 14% din salariu, iar cei din Generația Z ar renunța la până la 19%.

Totodată, o concluzie a raportului mai este că în medie, femeile lider sunt cu 10 puncte mai încrezătoare în abilitățile lor profesionale (tehnice, informatice, de prezentare etc.) și cu 13 puncte mai încrezătoare în abilitățile umane, comparativ cu bărbații lider. În plus, încrederea femeilor în ambele tipuri de competențe a crescut în ultimul an, în timp ce încrederea bărbaților a rămas la același nivel, conform raportului HP.

Sondajul online s-a desfășurat în perioada 10 mai - 21 iunie 2024, în 12 țări: SUA, Franța, India, Regatul Unit, Germania, Spania, Australia, Japonia, Mexic, Brazilia, Canada și Indonezia. HP a intervievat în total 15.600 de respondenți – 12.000 de angajați cu muncă de birou (1.000 în fiecare țară); 2.400 de factori de decizie în domeniul IT (200 în fiecare țară); 1.200 de lideri de business (100 în fiecare țară).