[P] Cum faci afaceri pe Amazon: Academia online care îi învaţă pe antreprenorii români toate regulile - Afaceri - StartupCafe.ro

Sunt câţiva paşi importanţi pe care antrerenorii români care vor să vândă pe Amazon trebuie să îi urmeze cu stricteţe. Câţiva experţi în domeniu au lansat o serie de cursuri online prin care explică toate aceste reguli, testate şi adaptate la piaţa din România. Cum a apărut ideea acestei academii şi ce trebuie să ştie cei care vor să facă bani pe Amazon.

AMZ Academy este o platformă online care organizează cursuri pentru cei ce vor să înveţe să vândă pe Amazon, lansată în urmă cu doi ani de trei specialişti în domeniu. StartupCafe a stat de vorbă cu unul dintre fondatorii academiei pentru a afla ce pot să înveţe antreprenorii care vor să vândă pe cel mai mare marketplace din lume, Amazon, ce ar trebui să evite pentru a nu-şi pierde investiţiile şi cum funcţionează aceste cursuri onlie.

Cum a apărut AMZ Academy:

“În urmă cu doi ani, am cumparat un curs în care informatiile au fost insuficiente, aşa că a trebuit să suplinim aceste carenţe printr-o bună cooperare între unii dintre cei mai buni cursanţi”, povesteşte Costin Vasile, unul dintre fondatorii AMZ Academy. Aşa s-au cunoscut cei trei fondatori şi au lansat platforma online prin care oferă cursuri celor care vor să vândă pe Amazon, într-o piaţă precum cea din România, în care exista un interes ridicat pentru astfel de cursuri, dar puţini care să poată se le ofere.

“Am început să cumpărăm foarte multe softuri care sunt necesare în această afacere, astfel încât din cele aproape 100 de tool-uri necesare noi ştim în momentul de faţă care sunt cele mai bune, cele mai ieftin, sau oferă cel mai bun raport preţ-calitate. Am mentorat un număr de 32 de persoane şi am reuşit să ducem vânzările lor către noi succese. Aşa ne-a venit ideea să facem acest curs, pentru că între timp ne-am dat seama că piaţa cursurilor de Amazon pe România este slab dezvoltată în condiţiile în care cererea era destul de mare. Practic nu ai de unde să înveţi cum se face această afacere în condiţii foarte bune de succes”, a explicat Costin Vasile.

Ce trebuie să facă cei care vor să vândă pe amazon Amazon. Câteva reguli simple:

Să conştientizeze că trebuie să fie prezent în online acum. Aşadar, să aibă încredere în online, pentru că acesta este viitorul comerţului.

Marile lanţuri de magazine (nu doar din domeniul fashion, dar şi de bricolaj, bunuri de larg consum etc) îşi extind activitatea online. Lumea devine tot mai comodă şi comandă de acasă aproape orice. Studiile spun că românii sunt destul de prezenţi în online.

Să dispună de suma de 5.000 de dolari, necesară afacerii.

Nu ştiu o altă afacere pe care să o poţi face cu doar 5.000 de dolari şi care într-adevar să funcţioneze, investiţia să se amortizeze rapid şi profitul să fie destul de sigur şi la valori din ce în ce mai mari. Vestea şi mai bună, mai ales pentru cei cu mai putini bani, este că cei 5.000 de dolari nu îţi trebuie toţi de la început, ci gradual: 80 dolari la început, aproximatv 300 după o lună, cam 1.600 dolari, după înca o lună şi restul de 3.000 de dolari abia în lunile 3, 4, 5.

Să se asigure că are un mindset potrivit.

Că va lucra timp de 3-4 luni pentru construirea afacerii sale pe Amazon. Acest business poae fi construit în paralel cu un alt job, după orele de program şi necesită cam 15 ore de muncă pe saptămână. Ceea ce înseamna circa 150-180 ore de muncă, până începi să vinzi, un timp mult mai scurt decât ar necesita orice altă afacere.

Să conştientizeze că unele temeri pot fi ok, mai ales pentru cei care nu au făcut niciodată vreo afacere.

Dar să nu exacerbeze inutil unele temeri. Cei care îşi exagerează temerile sunt, de fapt, cei care nu vor să înceapă afacerea. Ei se conving singuri, potenţând exagerat temerile, de faptul că nu are rost să pornească la drum.

Sa nu aibă nicio grijă pentru vânzările pe Amazon , pentru ca nu sunt necesare abilităţi speciale (IT, marketing, legislatie, fiscalitate etc).

La cursul AMZ Academy oferim modele de texte de mailuri pentru contactarea producătorilor chinezi. La fel, avem modele de contracte care se încheie cu furnizorul. În fapt, nimic nu este lăsat la întâmplare în cadrul cursului, pentru nimic nu îl trimitem pe cursant sa studieze pe Google sau să citească nişte cărţi orecare – explică fondatorul academiei online.

Cel mai des întâlnite greşeli. Aşa NU:

Cea mai frecventă greşeală este să crezi că poţi vinde pe Amazon doar având un cont de seller şi facând listarea produsului tău. Nu este aşa! Afacarea este guvernată de reguli, de etape, de proceduri. Nu sunt grele, dar trebuie mai întai cunoscute, înţelese şi, evident, respectate.

Pe aceste coordonate se înscriu 99% dintre cei care cred că pot avea un tablou complet al afacerii doar cautând informaţii postate pe grupurile gratuite de pe internet.

Mulţi cred – greşit - că Amazon este o extensie a vânzărilor sale pe alte pieţe. Nu este aşa. Dacă ai propriul site în România, pe care vinzi produsele pe care le fabrici, trebuie să atragi trafic pe site şi vânzările vin, dacă ai produse de calitate sau la preţuri atrăgătoare. Pe Amazon, acelaşi produs este vândut de mai mulţi vânzători aflaţi pe aceeaşi pagină, deci cumpărătorul trebuie să te aleagă pe tine şi nu pe ceilalţi.

Unii nu inteleg ca poza produsului vinde in proportie de 80%. Cumpărătorii nu au timp şi nici răbdare să citească poveştile tale despre produs. Dacă le plac pozele produsului, se uită la preţ şi dau click pentru cumpărare. Dacă pozele sunt banale, nici nu mai stau la discuţii, se duc la produsul concurentului tău.

Alţii nu înteleg că într-o afacere trebuie să primeze dezvoltarea ei şi abia după aceea încasarea profitului. Trebuie o anumită abordare la momentul vânzării, pentru ca afacerea să crească frumos, nu artificial.

Produse DA şi produse NU:

Găsirea produsului bun de vândut pe Amazon se face căutând chiar în categoriile şi subcategoriile existente.

Practic încep de la piaţa de desfacere, adică www.amazon.com (sau altă ţară), unde am deja sutele de milioane de clienţi şi acolo caut şi gasesc produsul pe care să îl vând şi eu. După aceea caut pe piaţa din China sau România cel mai bun producător şi aşa mai departe.

Având in vedere bugetul de 5.000 de dolari, cautăm produse care să fie duse în depozitul Amazon cu preţuri de până la 4-4,5 USD/bucata. Evident ca nu vor fi gadgeturi sau electrocasnice, pentru că acolo concurenţa este extraordinar de mare şi sumele investite sunt foarte mari. În general, evităm să ducem electrocasnice sau orice obiect care se bagă în priză pentru că nu am vrea sub nicio formă să asigurăm garanţie şi service în SUA, dacă acolo vindem pe Amazon.

Vă pot spune ca un produs banal – gene false magnetice – mi-a adus profit net de 4.000-4.200 dolari pe lună. Sau ca un suport pe care pui o cratiţă în bucătărie poate să îţi aducă profituri lunare de 3.000 dolari.

Nu trebuie să visăm la produse nemaipomenite, ci dimpotriva, la lucruri banale, dar care aduc profituri frumoase.

Oricum, trebuie evitate cele uzuale precum hârtie igienică, scutece pentru copii sau pungi de plastic pentru gunoi, pentru ca nişele acestea sunt acaparate de cei cu vechime pe Amazon. Şi nu te poţi bate de la egal la egal cu titanii.

În cadrul cursului AMZ Academy am dezvoltat un set de criterii cumulative în funcţie de care se face căutarea produsului pe care să-l vinzi şi tu pe Amazon, astfel încat să ai şi vânzări, să ai şi profit şi să te încadrezi şi în acel buget recomandat.

Dacă ieşi din tipare, nu este o problemă dar va fi nevoie de o sumă mai mare de 5.000 de dolari.

Provocări:

Atâta timp cât afacerea este guvernată de reguli, proceduri, etape pe care trebuie să le parcurgi, cea mai mare provocare o constituie factorul uman.

Să muncească în mod constant 3 luni Să nu se ataşeze de produs Să urmarească o strategie de dezvoltare a firmei, nu de recuperare din prima zi a profitului

De ce e nevoie de cursuri:

Pentru că este o afacere şi trebuie să o tratăm cu seriozitate. Nu sunt lucruri complicate, nu sunt lucruri de neînţeles dar trebuie să respectăm anumite criterii, anumiţi paşi, anumite proceduri.

Informaţiile găsite pe internet sunt incomplete, subiective, parţial adevarate/partial false, respectiv vechi (în condiţiile în care Amazon îşi schimbă deseori regulile). Nimeni nu cred că ar vrea să facă o afacere după ureche, riscând banii şi pierzând timpul. Sau folosind informaţii vechi, care nu mai sunt de actualitate.

Nu există nicio carte pe care să o iei şi să o citeşti de la A la Z şi să îţi definească toate aspectele afacerii.

Experienţa noastra din vânzări ne ajută să-i ajutăm pe alţii, cu:

persoane/firme de contact la care să apeleze pentru servicii, şi vorbim aici de persoane sau firme cu care noi cooperăm şi în care avem încredere, chiar dacă ele sunt din România, din China sau din Statele Unite ale Americii.

modele de mailuri pentru contactarea furnizorilor

modele de contracte valabile în secrete ale afacerii

strategii care să le dezvolte afacerea

secrete care să le uşureze afacerea

Continuăm să-i sprijinim pe cursanţi şi după cele 12 saptămâni de curs, fără niciun cost suplimentar.

Cum funcţionează AMZ Academy:

Nu furnizăm doar informaţii, ci şi sprijin practic, aplicat. Acest sprijin este acordat zi de zi, de la ora 8 la 24.

Răspunsurile la întrebările puse pe grupul de curs sunt rapide şi concrete.

Ne ocupăm personal de cursanţi şi nu am angajat mentori care să o facă în locul nostru.

Continuăm să-i sprijinim pe cursanţi şi după cele 12 săptămâni de curs, fără niciun cost suplimentar. Este exact perioada în care ei încep să vândă şi ar fi păcat să nu-i ajutăm în continuare.

Acel termen de 30 de zile în care cursantul poate să se retragă de la curs şi îşi primeşte banii înapoi 100% credem că este o altă dovadă de corectitudine faţă de aceştia.

Cursanţii trebuie să se asigure ca vor putea aloca, în următoarele 3-5 luni, suma de 5.000 dolari pentru investiţia în produse şi pentru celelalte cheltuieli (brand, logo, fotografii de produs etc).

Dupa aceea este necesar să participe la o prezentare online, gratuită, a modului în care se face afacerea, a resurselor necesare etc. După ce furnizăm toate informaţiile relevante, răspundem tuturor întrebarilor celor prezenţi, fără o limită de timp. În general, astfel de webinarii au loc în unele seri de duminică, înaintea începerii unei serii de curs.

Pe de altă parte, trebuie să se asigure că alocă circa 15 ore de lucru pe săptămână, timp de 3 luni (sau cel puţin în prima lună, după care efortul se mai micşorează).

Odată ce au intrat la curs, sa fie activi, sa pună intrebari, astfel încat dacă afacerea nu este potrivită pentru ei, să se retragă de la curs în primele 30 de zile.

Deşi legea ne obliga sa rambursam banii in 14 zile, am extins această perioadă, pentru că ne dorim să ramână în comunitatea AMZ Academy doar cei care-şi doresc să îşi schimbe în bine viitorul, dar pentru asta alocă şi banii şi timpul necesare construirii afacerii – a explicat Costin Vasile, fondator AMZ Academy.