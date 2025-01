Americanii vor cumpăra două uzine românești de țevi din oțel

GLGH Steel, LLC, o companie deținută de fondul de investitii american Great Lakes Global Holdings, va achiziţiona producătprul român de țevi din oțel fără sudură Artrom Steel Tubes SA, care are două uzine, la Slatina, jud. Olt, respectiv, la Reşiţa, județul Caraș-Severin, precum și un punct de lucru la București.

Tranzacţia este supusă aprobărilor de reglementare necesare din partea autorităţilor române.

”GLGH Steel, LLC a fost de acord să achiziţioneze Artrom Steel Tubes S.A., producătorul român de tevi din oţel fără sudură cu sediul în Slatina şi Reşiţa. GLGH Steel este o subsidiară a Great Lakes Global Holdings (GLGH), o companie de investiţii cu sediul în Chicago, Illinois”, anunţă companiile, într-un comunicat citat de News.ro.

Acordul de cumpărare de acţiuni pentru achiziţia Artrom a fost încheiat în noiembrie 2024 între GLGH Steel şi foştii proprietari sârbi ai Artrom.

„Suntem încântaţi de realizarea acestei achiziţii. Artrom Steel Tubes SA este o companie industrială puternică, modernă cu sediul în România, cu perspective de viitor şi potenţial global. Sperăm să-i susţinem creşterea în anii următori, în dezvoltarea de noi pieţe în Europa, America de Nord şi nu numai”, spune fondatorul şi Managing Partner GLGH, Adam Hitchcock.

GLGH Steel precizează că ”depune în prezent eforturi” pentru a asigura sprijinul Guvernului României pentru această tranzacţie, care ar pune pe drumul cel bun dezvoltarea viitoare a Artrom.

„Deoarece suntem interesaţi să explorăm noi oportunităţi pentru Artrom sperăm ca noul guvern să poată face cât mai repede posibil paşii necesari pentru a permite Artrom să îşi desfăşoare activitatea în mod normal. În cazul în care aceste condiţii vor fi îndeplinite, suntem încrezători că Artrom se poate lansa pe o nouă traiectorie de afaceri, concentrându-se pe domenii strategice precum producţia pentru industria de apărare şi decarbonizarea, care necesită investiţii substanţiale din partea grupului nostru”, a spus Hitchcock.

Această tranzacţie asigură ca mii de locuri de muncă din regiunea de sud a României, să fie protejate, în special cele din judeţele Olt şi Caraş-Severin. Economia locală va fi stimulată în consecinţă de o infuzie de capital de milioane de dolari în următorii ani. Mai mult, compania va beneficia de un flux de investiţii, permiţându-i să dezvolte şi să extindă alte linii de producţie pentru a accesa noi pieţe, arată compania.

Adrian Popescu, preşedintele Consiliului de Administraţie al Artrom, „şi-a exprimat entuziasmul faţă de viitorul alături de noii investitori – un viitor axat pe implementarea fără întârziere a planurilor de dezvoltare ale companiei.”

În prezent, Artrom Steel Tubes SA are peste 2.000 de angajaţi şi este lider de piaţă în producţia de ţevi fără sudură din oţel.

Înainte de a fonda GLGH, Hitchcock a fost director general la Guggenheim Partners, o firmă de consultanţă şi investiţii de top la nivel mondial, cu peste 300 de miliarde de dolari în active gestionate la nivel mondial, raportând preşedintelui executiv. Înainte de a intra în industria financiară, a slujit în Guvernul SUA, la Casa Albă în Biroul şefului de cabinet al Presedintelui SUA (Chief of Staff of US President) şi Consiliul Consilierilor Economici. Anterior a fost membru al Consiliului pentru Climă la Banca de Export-Import din Statele Unite.