[P] Up Achiziții, platforma care îți lasă timp să te ocupi de ceea ce contează - Afaceri - StartupCafe.ro

Ai o afacere? Esti la început de drum sau ai trecut de faza de iniţiere în business şi deja îţi consolidezi poziţia în piaţă? Oricum ar fi, zi de zi trebuie să răspunzi unei mari provocări: alegerea celor mai bune produse şi servicii pentru afacerea ta, la un preţ competitiv care să te ajute să mergi mai departe şi să creşti. E un proces care necesită importante resurse financiare şi umane şi, nu în ultimul rând, care consumă timp preţios. Pentru că, ştim cu toţii, timpul înseamnă bani. Dar, lucrurile se pot schimba acum cu ajutorul Up Achiziţii, un hub de produse şi servicii care aduce laolaltă companiile mici, mijlocii şi furnizorii.

Procesul de achiziții nu a fost niciodată mai ușor

Pe scurt, Up Achiziţii înseamnă eficientizarea procesului de achiziții pentru orice companie care vrea să economisească timp, bani şi să-şi optimizeze cash-flow-ul și resursele umane. De ce să pierzi timp, energie şi forţă de muncă pentru a centraliza ofertele furnizorilor, în speranța că vei găsi cea mai avantajoasă soluţie, când poți face acest lucru gratuit şi, foarte important, într-un singur loc?

Acest loc este platforma Up Achiziții, lansată de Up România, o platformă care simplifică și eficientizează activitatea IMM-urilor, facilitându-le interacțiunea cu furnizori de produse și servicii. Avantajele sunt contorizate imediat: o singură factură la contractarea de produse și servicii multiple, plăţi la termen, reducerea timpului şi a resurselor umane alocate pentru procesul de achiziţii. Beneficiile nu sunt doar pentru IMM-uri. La rândul lor, furnizorii îşi plasează oferta pe o platformă la care au acces mai multe companii şi, astfel, creşte numărul potenţialilor clienţi.

În cei 16 ani de prezență pe piața românească, Up România și-a construit un portofoliu solid și stabil de clienți, format din peste 15.000 de IMM-uri și peste 750.000 de angajați, beneficiari ai soluțiilor Up de motivare și incentivare. Din interacțiunea constantă cu aceștia, Up România a ajuns să le cunoască foarte bine nevoile şi problemele cu care se confruntă, una dintre acestea fiind resursele importante pe care o firmă trebuie să le aloce pentru achiziții.

Cum funcţionează platforma

Intri pe www.up-achizitii.ro, soliciți o ofertă personalizată pentru categoria de produse dorită și, în doar 30 de minute, un consultant Up Achiziții te va contacta telefonic. După ce veți discuta, pe scurt, despre intențiile tale și particularitățile business-ului tău, consultantul îți va trimite pe e-mail o ofertă personalizată, cu prețuri reduse cu până la 60%. Imediat ce accepți oferta și completezi contractul electronic, tot ce îți rămâne de făcut este să comanzi ceea ce ai nevoie.

Categoriile de produse și servicii pe care le vei regăsi pe platformă țin de nevoile curente ale unei companii dinamice, ca, de exemplu, curierat, papetărie și birotică, apă, ceai și cafea, iar furnizorii aleși sunt atent selecționați pentru a-ți asigura nivelul de calitate de care ai nevoie. Cu Up Achiziții, poți să cumperi tot ceea ce ai nevoie pentru afacerea ta direct de la birou, fără griji sau proceduri suplimentare. Up-achiziţii.ro.

UP ROMÂNIA S.R.L.

Up România face parte din Grupul Up și deservește peste 20.000 de clienți și 750.000 de beneficiari. Cu o prezenţă de 16 ani în România, compania oferă diverse instrumente de motivare și soluții financiare avantajoase pentru performanța business-ului companiilor: