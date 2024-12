Achiziție pe piața magazinelor online de fashion: Zalando cumpără About You

Magazinul online german Zalando a anunțat miercuri că achiziționează rivalul About You, aplicație online de fashion prezentă și în România, într-o tranzacție estimată la 1,1 miliarde de euro, potrivit Reuters.

Zalando, cu sediul în Berlin, este o companie fondată în 2008 de Robert Gentz și David Schneider. În România, magazinul online de îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii s-a lansat în 2022. Miercuri, compania a anunțat că achiziționează aplicația rivală About You, oferind 6,5 euro per acțiune.

„Acționarii majoritari ai About You, Otto Group, Otto Family, Heartland și conducerea About You, au încheiat acorduri obligatorii pentru vânzarea acțiunilor deținute, care reprezintă aproximativ 73% din capitalul social al About You, către Zalando”, au anunțat, miercuri, reprezentanții Zalando.

„Această tranzacție creează ceva cu adevărat unic, cu două afaceri B2C distincte și independente care răspund nevoilor specifice ale clienților lor. În același timp, punctele complementare ale afacerilor B2B se vor alinia perfect pentru a face o ofertă cuprinzătoare și optimizată pentru clienți în domeniul logisticii, software-ului și serviciilor”, a spus Tarek Müller, co-fondator și co-CEO al About You.

About You, fondată 2014, în orașul german Hamburg, ca subsidiară a Otto Group, a atins statutul de „unicorn” (n.r. o companie nelistată pe bursă, care are o valoare de cel puțin 1 miliard de dolari) în 2018, după o rundă de finanțare de 285 milioane EUR. Aplicația are peste 12 milioane de utilizatori și 700.000 de produse, de la aproape 4.000 de branduri.

Tranzacția s-ar putea finaliza în vara anului 2025, după obținerea aprobărilor necesare.