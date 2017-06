VIDEO Tutorial Start-up Nation: Pas cu pas, cum te inscrii in programul de finantare

Pe baza datelor din formulare se va calcula punctajul aferent intreprinderii inscrise.

Completati cu atentie si fara diacritice.

Nu se accepta modificari ulterioare trimiterii formularelor catre operatori.

Daca la verificarea dosarului se va constata ca punctajul nu este identic cu cel calculat, dosarul respectiv va fi respins.

Pentru rezolvarea operativa a oricaror probleme legate de inscrierea on-line, utilizatorii pot apela 021 20 25 190 sau numarul de telefon aferent Oficiului teritorial IMM de care apartin.

Documentele necesare la inscrierea in programul Start-up Nation pot fi descarcate de pe site-ul aippimm.ro, de AICI.

Programul Start-up Nation pe scurt

In acest tutorial video a fost folosit un cont de utilizator de test, motiv pentru care anumite date de firma precum si linkul catre pagina de test apar blurate in clipul de fata, intrucat acestea vor fi diferite la inscrierea efectiva in program.Tutorialul a fost realizat cu sprijinul secretarului de stat in Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ilan Laufer, si al lui Adrian Panait, director a Directiei programe IMM din minister, cei doi fiind coordonatorii Programului Start-up Nation.Aplicatia electronica de inscriere in Programul Start-up Nation va fi deschisa, pe site-ul aippimm.ro , in perioada 5.06.2017 ora 10.00, timp de 30 zile calendaristice de la demararea inscrierii in Program, pana la ora 20.00 a ultimei zile de inscriere, respectiv 14.07.2017, cu posibilitatea de prelungire a termenului pana la epuizarea bugetului.Intre timp, de vineri, 9 iunie pana duminica, 11 iunie 2017, pe site-ul aippimm.ro, utilizatorii pot testa modulul electronic de inscriere in Start-up Nation, intr-o versiune de proba. Toate datele folosite în intervalul vineri - duminică vor fi şterse din baza de date în ziua de luni 12.06.2017.Documentele in forma de la data de 6 iunie 2017 pot fi descarcate si de mai jos:In programul Start-up Nation, statul spune ca va pune la bataie un total de 1,7 miliarde de lei pentru microintreprinderi, firme mici si mijlocii (IMM) de pe tot cuprinsul tarii, infiintate dupa data de 30 ianuarie 2017.Acestea vor putea obtine fonduri nerambursabile de pana la 200.000 de lei fiecare, pentru investitii, in anumite conditii.Un total de 10.000 de mici afaceri ar urma sa fie sprijinite in programul Start-up Nation, dupa cum spune Guvernul.

