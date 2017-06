ANAF: Dezvoltatorii imobiliari - persoane fizice sa-si declare veniturile din vanzari ca afaceri. 4 parlamentari se opun unei impozitari mai mari

Patru parlamentari liberali se opun recalcularii impozitului

venituri din ransferul proprietatii imobiliare din patrimoniul personal,

venituri din activitati independente.

Potrivit unui comunicat ANAF, conducerea Fiscului a avut marti o întrevedere cu reprezentanții Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România, "cărora le-a fost adus la cunoștință faptul că dezvoltatorii imobiliari persoane fizice trebuie să declare până la data de 30 iulie a.c. veniturile obținute din vânzarea proprietăților imobiliare din patrimoniul afacerilor".În urma unei analize de risc efectuate de Agenția Națională de Administrare Fiscală, s-a constatat că "există nenumărate situații în care contribuabilii persoane fizice au declarat impozit pe venit din vânzarea proprietăților imobiliare, din patrimoniul personal, în condițiile în care aceștia erau obligați la plata impozitului pe venitul din proprietăți imobiliare din patrimoniul afacerii, așa cum prevede Codul Fiscal la Capitolul privind impozitul pe venit — Venituri din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal", a mentionat ANAF.Fiscul ii invita pe contribuabilii persoane fizice să-și clarifice situația fiscală referitoare la declararea și plata impozitului pe veniturile obținute din vânzarea proprietăților imobiliare din patrimoniul afacerii până la data de 30 iulie 2017.După această dată, acești contribuabili persoane fizice vor fi supuși inspecției fiscale, în baza analizei de risc efectuate.Intre timp, 4 deputati PNL, pprintre care si presdinta interimara a partidului, Raluca Turcan, au depus la Parlament o initiativa legslativ in care le iau apararea celor care au construit si tranzactionat imobile in calitate de persoane fizice.Ei sustin ca, de-a lungul timpului, ANAF a gresit aplicand neunitar impozitul asupra persoanelor fizice care actioeaza ca un dezvoltator imobiliar, adica acele persoane fizice care vand proprietati imobiliare altele decat cele pe care le foloseau ca locuinta in scop personal.Porivit deputatilor PNL, ANAF a incadrat in doua feluri veniturile obtinute de aceste persoane:In practic, ANAF a folosit mai des prima varianta - impozit pe venitul dintrasferul proprietatii din patromoniul personal, calculat, retinut si declarat de notarii publici. Acum, parlamentarii spun ca de fapt Fiscul ar fi trebuit sa considere aceste venituri ca fiind din activitati independente, de la bun inceput.Astfel, persoanele fizice considerate dezvoltatori imobiliari risca sa fie puse sa plateasca impozit mai mare, pentru activitati independente, decat au platit pe vanzarea imobilelor din patrimoniul personal.Impozitul pe vanzarea imobilelor din patrimonul personal, impozitul este in generalcu anumite diferente de calcul in functie de valoare si de momentul dobandirii si al vanzarii (detalii in expunerea de motive atasata la finalul articolului).In plus, unele persoane s-au inregistrat si ca platitori de TVA." - afirma parlametarii liberali in expunerea de motive la initiativa lor legislativa.In schimb, daca ANAF reconsidra aceste persoane ca avand venituri din activitati independente, ar putea se le puna sa plateasca impozit pe venit de, mai atentioneaza paramentarii.Astfel, in propunerea legislativa, parlamentarii PNL cer ca ANAF sa nu le mai ceara persoanelor fizice - dezvoltatori imobiliari diferenta de impozit.Initiativa legislativa are totusi sanse destul de slabe sa treaca de Parlament, avand in vedere ca initiatorii sunt din Opozitie.

Expunere de Motive by Claudiu on Scribd





Initiativa legislativa:



Initiativa legislativa impozit by Claudiu on Scribd