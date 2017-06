Noi cheltuieli pentru firme: Din iulie vine analiza de risc la securitate, cu amenzi de pana la 20.000 RON. Patron revoltat: Le mai dam o chiftea ofiterilor iesiti la pensie

Legea pazei si normele sale de aplicare - Ce patesc firmele de la 1 iulie 2017

Antreprenorii IMM sunt nemultumiti de Hotararea de guvern 301/2012 , privind normele de apliare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.Aceste norme intrau in vigoare de la 1 ianuarie 2015, dar au fost prorogate succesiv de guvernele de pana acum , la cererea antreorenorilor cu firme mici. Pana in acest moment, insa, nu a mai fost decisa nicio prorogare, iar legea si normele sale de aplicare urmeaza se se aplice de la 1 iulie 2017.Reprezentantii Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR) se plang ca de la 1 iulie 2017 practic toate firmele din tara, inclusiv cele mici si mijlocii, infiinate dupa 16 iunie 2012, vor fi obigate sa cumpere servicii de analiza de risc de securitate, despre care spun ca ar putea ajunge si la mii de euro. Patronii IMM se tem ca legea si normele li se vor aplica inclusiv firmelor care nu desfasoara activitate la sediul social, cum sunt cele de consultanta, care au activitate la sediul clientului.", a spus, intr-o conferinta, Florin Jianu (), reprezentant al Consiliului IMM, fost ministru pentru Mediul de Afaceri.La randul sau, liderul organizatiei patronale IMM de la Galati membra a Consiliului National IMM, Marian Filimon, a acuzat ca legea si normele de implementare ar avea scopul de a oferi venituri suplimentare ofiterilor din insitutiile de ordine publica din Romania, iesiti acum la pensie, si care detin sau conduc fie companii de paza, fie firme care se ocupa de certificare sau analize de risc in domeniu." - s-a plans liderul patronal IMM din judetul Galati.Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, prevede la art. 2 alin. 1 ca "ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice", dar si "societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, indiferent de natura capitalului social, precum şi alte organizaţii care deţin bunuri ori valori cu orice titlu, sunt obligate să asigure paza acestora".Normele metodologice de aplicare a acestei legi, emise de guvern in anul 2012 mai adauga ceva. Potrivit patronatului IMM, HG 301/2012 prevede la art. 2 alin. 1 că "adoptarea măsurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor şi valorilor prevăzute de lege se realizează pe baza unei analize de risc la securitate fizică".Elaborarea analizei de risc la securitate fizică se face potrivit instrucţiunilor emise de ministrul de interne, care se publică în Monitorul Oficial.Termenul iniţial privind obligaţia elaborării analizei de risc la securitate fizică, stabilit pentru data de 1 ianuarie 2015, a fost prorogat prin HG nr. 877/2014 până la data de 1 ianuarie 2016, iar prin HG nr. 1.002/2015 până la data de 1 iulie 2017,Astfel, patronii IMM accepta ca firmele romanesti (reglementate de Legea nr. 31/1990) sa isi asigure paza bunurilor ori valorilor deținute cu orice titlu, conform Legii nr. 333/2003.Din analiza HG nr.877/2014 şi HG nr. 1002/2015 reise că doar unitățile înființate pana la data de 16 iunie 2012 NU obligația elaborării analizei de risc la securitate fizică.- reclama patronii IMM.