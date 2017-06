Propunere de modificare a Codului fiscal: Reducere substantiala a taxei pe munca pentru micile afaceri care angajeaza someri tineri si mai in varsta

Conform propunerii legislative de modificare a Codului fiscal, microintreprinderile si firmele mici si mijlocii (IMM) vor putea beneficia de o derogare de la taxarea actuala a muncii, "in functie de numarul de persoane angajate in ultimul an fiscal din categoriile someri, tineri absolventi intre 15 si 35 de ani, ori persoane intre 55 si 65 de ani care nu lucreaza de minimum 3 luni, dupa cum urmeaza:In conditii normale de munca, o crestere a numarului de angajati in cadrul societatii intre 20%-49% ar reduce contributia datorata de angajator de la 15,8% la 10%, iar cresterea numarului de angajati intre 50% - 100% ar presupune reducerea contribuiei la 5,8%.In condiii speciale de munca, o crestere a numarului de angajati din categoriile mai sus mentionate in cadrul societatii intre 20-49% ar reduce contributia datorata de angajator de la 20,8% la 15,8% iar cresterea numarului de angajati cu 50%-100% ar presupune reducerea contributiei la 10,8%.Initiativa legislativa este semnata de 4 deputati PNL (opozitie) care sustin ca masura propusa de ei ar fi "un factor de sustinere a capitalului romanesc, reprezentat mai ales de sectorul IMM, tot acest sector economic, conform datelor ANAF, fiind un real bun platnic in comparatie cu alti competitori externi".Ei mai arata ca, desi reducerea propuse pune presiune pe bugetul asigurarilor sociale, pana la urma statul va putea recupera acest "prejudiciu" prin faptul ca va creste ocuparea in randul somerilor si a tinerilor absolventi, cu doua efecte directe: reduceri la cheltuielile cu somajul si cu asistenta sociala si cresterea numarului contribuabililor la asigurarile sociale.Depusa la Senat, zilele trecute, initiativa legislativa are un drum lung de parcurs pentru a ajunge lege, Camera Deputatilor fiind for decizional. De asemenea, fiind initiatia de parlamentari din opozitie, propunerea are sanse reduse de a strange o majoritate la votul din plen.

Propunere de lege scadere contributii sociale pentru IMM by Claudiu on Scribd