​LISTA Amenzile de la ANAF, Inspectia muncii si de la alte controale de care vor putea scapa firmele. Descarca proiectul oficial al Legii prevenirii. Descarca documentul

Firmele depistate penru prima data cu anumite nereguli, de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Inspectia Muncii sau alte institutii de control, ar urma sa aiba la dispozitie 90 de zile pentru a remedia situatia, fara a fi sanctionate efectiv, prevede proiectul ofcial al Legii prevenirii, adoptat de Guvern si intrat, miercuri, la Senat pentru dezbatere.Dupa expirarea termenului de remediere, autoritatile respective vor demara obligatoriu, in termen de inca 10 zile, un nou control la firmele in cauza, in urma caruia vor aplica sanctiunile daca nu s-au indreptat neregulile, se mai arata in proiect.De asemenea, daca firma mai face aceeasi abatere in termen de 3 ani, este sanctionata direct, nemaibeneficiind de pasuirea de 90 de zile inca o data.Proiectul de lege cuprinde o lista de 105 puncte de articole din diferite legi privind sanctiuni in mai multe domenii, care vor fi supuse acestor pasuiri.Proiectul de lege se numea initial "legea preventiei", insa a fost modificat de Guvern inainte de a-l transmite la Parlament in "Legea prevenirii", intrucat prima forma a cuvantului "preventie" se refera la arestul preventiv, masura care nu are nicio legatura cu viitoarele dispozitii lagale. Proiectul de lege a primit aviz favorabil cu unele observatii de la Consiliul Legislativ, pe 30 mai 2017. ( Descarca de AICI avizul Consiliului Legislativ) Mai departe, pentru ca firmele din Romania sa poata beneficia de aceste pasuiri, este nevoie ca legea sa treaca de Senat si apoi de Camera Deputatilor, ca for decizional, sa fie promulgat de presedintele Iohannis si sa fie publicat in Monitorul Oficial. Viitoarea lege va putea intra in vigoare dupa 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial.

Legea prevenirii - proiect by Claudiu on Scribd